Москалькова назвала возвращение Бута «новогодним подарком»

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Возвращение в Россию предпринимателя Виктора Бута в обмен на баскетболистку Бриттни Грайнер можно считать «новогодним подарком». Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Обмен Виктора Бута на американскую баскетболистку Грайнер можно назвать поистине новогодним подарком. Чувство радости, я думаю, что переполняет всех, кто следил за судьбой этого совершенно замечательного человека, который стал жертвой американских инсинуаций», - цитирует омбудсмена агентство ТАСС.

Напомним, МИД РФ сообщил 8 декабря, что Виктор Бут был обменян на гражданку США Бриттни Грайнер. Бут был возвращен в Россию.

Предпринимателя Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде в результате операции американских спецслужб и вывезли в США. Спустя четыре года суд в Нью-Йорке признал его виновным в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и финансовой поддержке терроризма. Бута приговорили к 25 годам лишения свободы. Сам он свою вину отрицает.

Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале. В ее багаже были обнаружены наркотические вещества. Спортсменке грозило тюремное заключение.