CNN: баскетболистку Грайнер обменяли на Виктора Бута

Баскетболистка из США была освобождена из российского заключения в рамках обмена заключенными.

© Фото: ZUMAPRESS, Globallookpress

Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая была осуждена за контрабанду наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута. Об этом передает телеканал CNN со ссылкой на источник.

«Бриттни Грайнер была освобождена из российского заключения в рамках обмена заключенными... на Виктора Бута», - говорится в публикации.

Ранее адвокаты навестили в мордовской исправительной колонии №2 американку Бриттни Грайнер. Тогда баскетболистка уже начала отбывать наказание.

Напомним, в конце октября Московский областной суд утвердил американской спортсменке Бриттни Грайнер девятилетний срок в колонии за контрабанду наркотиков.

В феврале прибывшая рейсом из Нью-Йорка баскетболистка была задержана в аэропорту Шереметьево. При досмотре вещей в ее ручной клади нашли вейпы с жидкостью со специфическим запахом весом 0,702 грамма. Впоследствии экспертизой было установлено, что это гашишное масло.