Мария Бутина сообщила жене Бута о его возвращении

Депутата поблагодарила всех причастных к возвращению Бута, в том числе и Владимира Путина.

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Депутат Госдумы РФ от Кировской области сообщила жене Виктора Бута Алле, что он возвращается домой. Об этом Мария Бутина написала в своем Telegram-канале.

«Низкий поклон всем причастным: президенту России Владимиру Владимировичу Путину, МИД России, УПЧ в РФ Татьяне Москальковой, депутату ГД Леониду Слуцкому и каждому, кто помогал, молился, верил, ждал. А еще тем, чьих имен мы никогда не увидим и не услышим. Спасибо, братья!» - написала депутат.

Напомним, МИД РФ сообщил 8 декабря, что Виктор Бут был обменян на гражданку США Бриттни Грайнер. Бут был возвращен в Россию.