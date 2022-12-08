Мария Бутина сообщила жене Бута о его возвращении
Депутата поблагодарила всех причастных к возвращению Бута, в том числе и Владимира Путина.
© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости
Депутат Госдумы РФ от Кировской области сообщила жене Виктора Бута Алле, что он возвращается домой. Об этом Мария Бутина написала в своем Telegram-канале.
«Низкий поклон всем причастным: президенту России Владимиру Владимировичу Путину, МИД России, УПЧ в РФ Татьяне Москальковой, депутату ГД Леониду Слуцкому и каждому, кто помогал, молился, верил, ждал. А еще тем, чьих имен мы никогда не увидим и не услышим. Спасибо, братья!» - написала депутат.
Напомним, МИД РФ сообщил 8 декабря, что Виктор Бут был обменян на гражданку США Бриттни Грайнер. Бут был возвращен в Россию.