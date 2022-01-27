Мужество и стойкость: в России отмечают 78-ю годовщину снятия блокады Ленинграда

Сегодня в России отмечают 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистов. К этой дате на сайте Минобороны создан новый мультимедийный раздел. Там представлены уникальные документы из Центрального архива. Они дают представление о том, какой ценой далось снятие блокады.

Оркестр Западного военного округа играет «Трех танкистов» перед окнами Филиппа Михайловича Жаркого. 100-летний ветеран-танкист как на параде - рука у козырька, прямая спина. Выправка как на фронтовом снимке, сделанном 78 лет назад под Ленинградом после полного освобождения города от блокады.

«Мы молодые ребята были, мне было всего 20 лет. Конечно, переживали и я рад был», - рассказывает ветеран ВОВ Филипп Жаркой.

Филипп Михайлович прошел всю войну, брал Берлин, но особенно запомнились бои за Ленинград, когда тяжелые танки через сугробы и болота гнали отступающих немцев. Для него освобождение города имело особое значение: только посетив квартиру родителей на Васильевском острове, он узнал, что родные блокаду не пережили.

«Пришли туда, никого мы там не нашли, кроме одной женщины, которая жива была. Я знаю точно, что все поумирали, в частности, моя мать и тетушка», - вспоминает Филипп Жаркой.

Музей обороны и блокады Ленинграда. Уже много лет в нем хранят память о жизни осажденного города. В фондах - тысячи артефактов. От продуктовых карточек и краюшки хлеба (125 граммов в сутки) до игрушек ленинградских детей, погибших при эвакуации на Ладожском озере. И люди продолжают приносить в музей свои семейные реликвии, связанные с блокадой. Например, кожаные, изрядно поношенные туфельки, принадлежавшие Вале Яковлевой. Ее папа ушел на фронт добровольцем, она с мамой и старшей сестрой осталась в осажденном городе. На шнурках узелки, завязанные неумелой детской рукой - Валя умерла в 1941 году, ей было всего четыре года.

«Когда отцу на фронт сообщили, что Валечка умерла, он попросил в ответном письме сохранить туфельки Валечки. И эту просьбу пронесла через всю свою жизнь старшая сестра», - рассказала хранитель Музея обороны и блокады Ленинграда Анна Савельева.

Для сохранения памяти о блокаде Минобороны России запустило мультимедийный раздел, где в общий доступ выложены рассекреченные документы из Центрального архива. Помимо карт ведения боевых действий, теперь на ресурсе можно ознакомиться с документами о формировании дивизий народного ополчения, постановлениями командования Ленинградского фронта, а также с наградными листами.

Вот описание ранее неизвестного подвига сандружинницы Анны Зиминой из 3-го стрелкового полка.

«В бою 26 августа она оказала помощь и вынесла с поля боя 42 раненых бойца вместе с оружием. Будучи сама трижды ранена, дружинница не ушла в тыл, пока все раненые не были эвакуированы. И такие подвиги не единичны, таких подвигов много», - поделилась информацией о подвиге Анны Зиминой главный документовед по работе со СМИ и общественностью ЦАМО РФ Виктория Каяева.

Или, например, приказ №1 командования Ленинградского фронта от 27 января 1944 года. В результате операции «Январский гром» наши войска прорвали оборону немцев на всем фронте и отбросили противника от города.

Ровно 78 лет назад под залпы салюта на улицы Ленинграда вышло все его население, даже незнакомые люди тогда обнимали друг друга. Случай уникальный - война продолжается, но городу разрешили отпраздновать свой День Победы. Он его заслужил.