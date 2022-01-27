Телеканал «Звезда» на facebook
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Мужество и стойкость: в России отмечают 78-ю годовщину снятия блокады Ленинграда

Павел Кутаренко
09:54 27.01.2022
В честь памятной даты Минобороны России запустило мультимедийный раздел, где в общий доступ выложены рассекреченные документы из Центрального архива, касающиеся блокады Ленинграда.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Галина Санько, РИА Новости
Читайте нас на:

Сегодня в России отмечают 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистов. К этой дате на сайте Минобороны создан новый мультимедийный раздел. Там представлены уникальные документы из Центрального архива. Они дают представление о том, какой ценой далось снятие блокады.

Оркестр Западного военного округа играет «Трех танкистов» перед окнами Филиппа Михайловича Жаркого. 100-летний ветеран-танкист как на параде - рука у козырька, прямая спина. Выправка как на фронтовом снимке, сделанном 78 лет назад под Ленинградом после полного освобождения города от блокады.

«Мы молодые ребята были, мне было всего 20 лет. Конечно, переживали и я рад был», - рассказывает ветеран ВОВ Филипп Жаркой.

Филипп Михайлович прошел всю войну, брал Берлин, но особенно запомнились бои за Ленинград, когда тяжелые танки через сугробы и болота гнали отступающих немцев. Для него освобождение города имело особое значение: только посетив квартиру родителей на Васильевском острове, он узнал, что родные блокаду не пережили

«Пришли туда, никого мы там не нашли, кроме одной женщины, которая жива была. Я знаю точно, что все поумирали, в частности, моя мать и тетушка», - вспоминает Филипп Жаркой.

Музей обороны и блокады Ленинграда. Уже много лет в нем хранят память о жизни осажденного города. В фондах - тысячи артефактов. От продуктовых карточек и краюшки хлеба (125 граммов в сутки) до игрушек ленинградских детей, погибших при эвакуации на Ладожском озере. И люди продолжают приносить в музей свои семейные реликвии, связанные с блокадой. Например, кожаные, изрядно поношенные туфельки, принадлежавшие Вале Яковлевой. Ее папа ушел на фронт добровольцем, она с мамой и старшей сестрой осталась в осажденном городе. На шнурках узелки, завязанные неумелой детской рукой - Валя умерла в 1941 году, ей было всего четыре года.

«Когда отцу на фронт сообщили, что Валечка умерла, он попросил в ответном письме сохранить туфельки Валечки. И эту просьбу пронесла через всю свою жизнь старшая сестра», - рассказала хранитель Музея обороны и блокады Ленинграда Анна Савельева.

Для сохранения памяти о блокаде Минобороны России запустило мультимедийный раздел, где в общий доступ выложены рассекреченные документы из Центрального архива. Помимо карт ведения боевых действий, теперь на ресурсе можно ознакомиться с документами о формировании дивизий народного ополчения, постановлениями командования Ленинградского фронта, а также с наградными листами.

Вот описание ранее неизвестного подвига сандружинницы Анны Зиминой из 3-го стрелкового полка.

«В бою 26 августа она оказала помощь и вынесла с поля боя 42 раненых бойца вместе с оружием. Будучи сама трижды ранена, дружинница не ушла в тыл, пока все раненые не были эвакуированы. И такие подвиги не единичны, таких подвигов много», - поделилась информацией о подвиге Анны Зиминой главный документовед по работе со СМИ и общественностью ЦАМО РФ Виктория Каяева.

Или, например, приказ №1 командования Ленинградского фронта от 27 января 1944 года. В результате операции «Январский гром» наши войска прорвали оборону немцев на всем фронте и отбросили противника от города. 

Ровно 78 лет назад под залпы салюта на улицы Ленинграда вышло все его население, даже незнакомые люди тогда обнимали друг друга. Случай уникальный - война продолжается, но городу разрешили отпраздновать свой День Победы. Он его заслужил.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:42 В стране и мире
На Украине задержали расстрелявшего сослуживцев солдата-срочника
08:30 Армия
Видео
Установка минных заграждений и удар по воздушным целям: кадры учений на Балтфлоте
06:42 Армия
Видео
Архивы, документы, судьбы: о чем рассказывает посвященный блокаде Ленинграда раздел сайта МО РФ
05:25 В стране и мире
Ученый спрогнозировал сроки спада заболеваемости коронавирусом в России
02:17 В стране и мире
В Госдепе США заявили, что не хотят вводить санкции против России
Популярное
Видео
Игра несломленных: как проходил легендарный футбольный матч в блокадном Ленинграде
СМИ раскрыли новые подробности деятельности биолабораторий США на Украине и в Грузии
Видео
Сотрудник полиции рассказала, как удалось помочь забравшемуся на Крымский мост мужчине
Минздрав дал рекомендации по лечению легких и бессимптомных форм коронавируса
Дочь Заворотнюк отреагировала на слухи об ухудшении состояния актрисы
Видео
Новых роботов «разведчика-камикадзе» и «логиста» показали на полигоне Алабино
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.