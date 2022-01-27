Вопросы истории Бессмертный гарнизон: Минобороны России опубликовало архивные документы о Ленинградской армии народного ополчения Анна Касаткина Новый раздел на сайте ведомства покажет архивные материалы, подробно описывающие формирование и боевые действия Ленинградской армии народного ополчения и Ленинградской армии ПВО. © Фото: Russian Look GlobalLookPress Читайте нас на: Мультимедйный раздел «Мы - ленинградской армии солдаты, Бессмертный ленинградский гарнизон» открыт на сайте Минобороны России ко Дню снятия блокады Ленинграда. Посетители смогут увидеть различные архивные материалы, относящиеся к тому периоду. Блокада Ленинграда, длившаяся 872 дня, была полностью снята советскими войсками 27 января 1944 года. Несмотря на нехватку продовольствия и постоянные обстрелы, ленинградцы все время продолжали оказывать упорное сопротивленце врагу. Несколько сотен тысяч жителей города ушли на фронт добровольцами. Посетив новый раздел на сайте Минобороны можно увидеть архивные материалы, подробно описывающие формирование и боевые действия Ленинградской армии народного ополчения (ЛАНО) и Ленинградской армии ПВО. В частности, представлены страницы исторических формуляров и журналов боевых действий стрелковых дивизий, наградные материалы на героев-добровольцев, а также постановления Военных советов Северного, а затем Ленинградского фронтов, журналы боевых действий и оперативные документы периода стратегической операции «Искра» 1943 года по прорыву блокады. Операция «Искра» проводилась с 12 по 30 января 1943 года силами Ленинградского и Волховского фронтов при взаимодействии с Балтийским флотом. Ее планирование осуществлялось тщательно и заблаговременно, о чем свидетельствует приказ Ставки Верховного Главнокомандования от 8 декабря 1942 года. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В разделе опубликована и оперативная карта, на которой нанесена схема положения противника перед началом советского наступления (на 7 января 1943 года). Более подробные сведения о немецко-фашистских войсках на тот момент времени содержатся в директиве штаба Ленинградского фронта Военному совету 67-й армии, которой со стороны города предстояло прорывать блокаду. О том, как был реализован замысел операции, посетители раздела узнают из опубликованных журналов боевых действий 67-й армии и 45-й гвардейской стрелковой дивизии. В этих документах упоминаются стрелковые дивизии, бывшие в первые дни великой войны соединениями народного ополчения. Так, 86-й дивизии (ранее 4-я Ленинградская дивизия народного ополчения) была поставлена задача «блокировать Шлиссельбург и уничтожить в нем противника», с чем она успешно справилась, а 13-й (ранее 5-я Ленинградская дивизия народного ополчения) «быть в готовности развития успеха совместно с частями 45-й ГвСД в направлении Кустолово». Успешное завершение операции «Искра» стало переломным моментом в битве за Ленинград: советские войска прорвали блокаду, устранили угрозу соединения немецких и финских войск, инициатива полностью перешла в руки советского командования, что позволило в последствии полностью снять блокаду города на Неве. Особое внимание в разделе уделено Ленинградской армии народного ополчения. С самого начала Великой Отечественной войны на сборные пункты военкоматов Ленинграда приходили тысячи человек, подлежавших как призыву по мобилизации, так и добровольцев. Советское командование приняло решение сформировать в Ленинграде в качестве особого резерва стотысячную армию народного ополчения. Опубликованное постановление и доклад Военного совета Северного фронта свидетельствует, что командование уже с началом Великой Отечественной войны, в июне 1941 года, ответственно подошло к вопросу создания добровольческих соединений и частей. В представленных архивных документах сообщается о необходимости к 10 июля 1941 года из рабочих, служащих и интеллигенции сформировать армию. Набор в нее проходил в добровольном порядке среди лиц в возрасте от 18 до 40 лет. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Добровольческие формирования, несмотря на краткосрочную военную подготовку, оказались очень эффективными. Об этом свидетельствует политдонесение Политического управления Ленинградского фронта за 10 сентября 1941 года. «Удачно действует 4-я дивизия народного ополчения. 3 сентября 2-й СП (стрелковый полк. - Прим.ред.) этой дивизии с боем занял дер. Усть-Тосна. В ночь на 4 сентября 3-й СП форсировал реку Тосно и овладел деревней Покровское. Противник понес большие потери в людях и материальной части», - говорится в нем. В этом же документе подчеркивается огромный вклад ленинградских дружинниц в медицинское обеспечение действующих войск Красной Армии и приведены подвиги некоторых из них. «Дружинница Зимина А.С. в бою 26 августа оказала первую помощь и вынесла с поля боя 42 раненых бойца с оружием. Будучи сама трижды ранена, дружинница не ушла в тыл, пока не были эвакуированы все раненые», - отмечается в донесении. К сентябрю 1941 года 135 тысяч ленинградцев встали в строй сформированных добровольческих дивизий и отдельных батальонов. Тогда же семь соединений из них были преобразованы в кадровые стрелковые дивизии Красной Армии (13, 44, 56, 80, 85, 86 и 189-я). В разделе опубликованы страницы из исторических формуляров, журналов боевых действий данных соединений, в которых подробно описан их боевой путь. Например, в историческом формуляре 13-й стрелковой дивизии (ранее 5-я Ленинградская дивизия народного ополчения) уже в сентябре 1941 года отмечен первый бой частей соединения. «Отражая неоднократные попытки немцев переправиться на западный берег р. Тосно, 2-й СП упорно удерживал в своих руках этот берег. Переходя в контратаки отбрасывал немецкие части на восточный берег. Противник сильным минометным и ружейно-пулеметным огнем стремился дезорганизовать оборону полка. В ряде многодневных боев полк понес значительные потери», - говорится в формуляре. Развитие в среде добровольцев получило снайперское движение, что убедительно подтверждается строками из исторического формуляра 189-й стрелковой дивизии (ранее 6-я Ленинградская дивизия народного ополчения). «Снайперы дивизии за время пребывания дивизии на переднем крае истребили до 11 000 солдат и офицеров противника», - отмечается в нем. В обороне Ленинграда добровольческие формирования сыграли исключительно важную роль. Об этом свидетельствует и то, что после войны благодарные потомки поставили им памятники, назвали их именами улицы города. Например, одна из улиц в Адмиралтейском районе города была названа в честь сапера 189-й стрелковой дивизии красноармейца Павла Лабутина. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Павел Лабутин, простой рабочий, добровольцем отправился на фронт, где в борьбе с фашизмом ради жизни товарищей пожертвовал собой. В наградном документе о присвоении ему высокого звания Героя Советского Союза подробно описан его подвиг. «В самый разгар атаки справа открыл огонь по атакующим бойцам фашистский пулемет. Бойцы начали нести потери, появились признаки замешательства, пулемет начал грозить успеху подразделения. Сапер Лабутин выдвинулся вперед, приготовил единственную оставшуюся в руках гранату и, несмотря на губительный огонь, опасность, приблизился к амбразуре и бросил в нее гранату. Пулемет замолчал на мгновение, но опять заговорил. Бесстрашный коммунист сапер Лабутин бросился к амбразуре еще раз, но уже без гранаты, а с целью закрыть амбразуру своим телом и тем самым способствовать успеху боя. Приблизившись к амбразуре, Лабутин ухватился за ствол стрелявшего фашистского пулемета и в этот момент был ранен в сердце смертельно. Рота продолжала атаку благодаря мужественному поступку Лабутина и выполнила задачу по захвату вражеских траншей», - гласит документ. В Выборгском районе улица была названа именем Героя Советского Союза снайпера 13-й стрелковой дивизии рядового Феодосия Смолячкова, отличившегося при обороне Ленинграда, лично уничтожив 125 солдат и офицеров вермахта. Жизнь героя вражеская пуля оборвала 15 января 1942 года, когда ему было всего 18 лет. Улица Комиссара Смирнова Выборгского района носит имя комиссара полка 13-й стрелковой дивизии – батальонного комиссара Николая Смирнова. Комиссар 3-го стрелкового полка дивизии народного ополчения Смирнов в бою за деревню Камень на Пулковских высотах Он, воспитанник детского дома, в 1927 году освоил токарное и слесарное дело в школе фабрично-заводского обучения при заводе «Красная заря». С началом войны был призван Выборгским райвоенкоматом и в звании батальонного комиссара направлен на Ленинградский фронт. 24 сентября 1941 года после ранения командира полка взял на себя командование частью, из остатков рот организовал ударную группу и повел бойцов в контратаку, заставив противника отступить. Сам же он был смертельно ранен и скончался на поле боя у освобожденной деревни. Огромная роль добровольческого объединения подтверждается опубликованным в разделе отчетами о боевых действиях Ленинградской армии ПВО, в которых, помимо прочего, даются подробные сведения о совершенных налетах немецко-фашисткой авиации на город, а также даны схемы с результатами бомбометания, представлен график интенсивности налетов авиации противника. Один из описанных в отчетах типичных боевых эпизодов служит красноречивым свидетельством огромного значения объединения ПВО в обороне города-героя. «Вся тяжесть отражения налета (57 немецких бомбардировщиков и 12 истребителей. - Прим.ред.) легла на зенитную артиллерию, так как ИА (истребительная авиация. - Прим.ред.) с вылетом запоздала. Мощным заградительным огнем зенитной артиллерии основная масса воздушных пиратов к городу допущена не была и только 9-10 бомбардировщикам удалось прорваться к Ленинграду», - говорится в отчете. Помогали оберегать город с воздуха и добровольцы, о чем говорится в докладе Военному совету Ленинградского фронта, в котором командующий Ленинградской армии ПВО сообщает, что «мобилизованные девушки-комсомолки по отзывам командования частей зарекомендовали себя на работе только с хорошей стороны». © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Публикация исторических документов из фондов Центрального архива Минобороны России о соединениях народного ополчения под Ленинградом и воинах-добровольцах направлена на военно-патриотическое просвещение, охрану и защиту исторической правды, а также на противодействие фальсификации истории. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика