Игра несломленных: как проходил легендарный футбольный матч в блокадном Ленинграде

Подвиг, который вошел в историю и доказал всему миру, что блокадный Ленинград не сломлен. Это футбол. Несмотря на то, что люди обессилили от голода, было решено провести футбольный матч, в котором приняли участие ленинградские динамовцы. Трудно представить, какой волей обладали спортсмены. И кстати, эта воля им потом пригодилась и после войны, в 45-ом, когда состоялся легендарный матч в Великобритании - о нем даже сняли фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин», который уже скоро выйдет на экраны.

Пожелтевшие листы с заметками размашистым почерком - семейный архив Аллы Шереметьевой. Это воспоминания ее отца - ленинградского футболиста Александра Зябликова о том самом блокадном матче.

«У них радость была, что они живы, что они собрались. Они может себя проверяли», - рассказала дочь футболиста.

Эти строки живой истории хоть сейчас под витрины музея обороны Ленинграда. Так мало мы знаем деталей, а главное героев той встречи 31 мая 1942-го между командами «Н-ского завода» и ленинградского «Динамо».

«Многие футболисты вернулись с фронта с контузиями и ранениями. Игрок команды "Н-ского завода" Александр Фисенко потерял речь, а Борис Орешкин получил тяжелое ранение в ногу в феврале. И с таким ранением надо было играть и чтобы об этом не знали», - сказал историк футбола Алексей Дунаевский.

Он по крупицам собирает историю блокадного футбола. Работает в здании городского спорткомитета. Именно здесь родилась идея провести в Ленинграде после первой, самой страшной блокадной зимы массовые спортивные соревнования. Это был ответ ленинградцев на сообщения фашистов о том, что город умер и превратился в пустыню, заваленную трупами.

«Изможденные от голода женщины, домохозяйки, разнорабочие стадиона "Динамо", шатаясь от усталости и голода привели в порядок всю эту территорию», - вспоминает историк Дунаевский.

Изрытое снарядами футбольное поле можно увидеть на этих двух единственных архивных снимках с фрагментом игры. В городских газетах того времени, которые мы находим в российской национальной библиотеке, и вовсе лишь несколько строк о легендарном матче. Участников блокадного матча уже давно нет в живых. В нашем распоряжении оказалось редкое интервью нападающего ленинградского «Динамо» Евгения Улитина. Он вспоминал, в тот день играл с одной мыслью, скорей бы все закончилось.

«Конечно, игра не ладилась ни у одной, ни у другой команды. Ноги не слушаются, мяч не слушается. Судороги часто сводили. Я сам несколько раз падал. Помассируешь несколько раз ногу и продолжаешь играть», - рассказывал Улитин в интервью в 2002 году.

Играть договорились два тайма по 30 минут. Дольше футболисты с сильным истощением и дистрофией могли и не выдержать. Место в воротах «Динамо» занял один из любимцев ленинградских болельщиков Виктор Набутов. В 42-43 годах ленинградские динамовцы провели уже целую серию выездных игр. А сразу после войны несколько участников блокадных матчей отстаивали честь советского футбола на международной арене.

В 1945 году в составе уже московского «Динамо» они отправились в знаменитое турне по Великобритании. Культовая история легла в основу нового фильма Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин». Вратарь Алексей Хомич, нападающие Николай Дементьев, Константин Бесков и, конечно, Всеволод Бобров. Что не имя - легенда отечественного спорта. «Одиннадцать молчаливых мужчин», как прозвали их английские журналисты, покорили Британию и доказали всему миру - и это главная идея фильма, что поколение победителей не сломить.

На стадионе петербургского «Динамо» на памятнике участникам блокадного матча 22 фамилии. Пусть некоторые из них и не были профессиональными футболистами, зато все они оставались ленинградцами. Они вернули футбол в осажденный город, а вмести с ним подарили его жителям надежду. Каждый раз в День снятия блокады сюда приносят цветы, а 31 мая на том самом историческом поле, как и 80 лет назад, прозвучит свисток к началу матча.