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Архивы, документы, судьбы: о чем рассказывает посвященный блокаде Ленинграда раздел сайта МО РФ

06:42 27.01.2022
В частности, на сайте можно узнать, как готовили и провели стратегическую операцию «Искра», которая стала переломной.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сегодня в России отмечают 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистов. К этой дате на сайте Минобороны создан новый мультимедийный раздел. Там представлены уникальные документы из Центрального архива. Они дают представление о том, какой ценой далось снятие блокады.

В частности, можно узнать, как готовили и провели стратегическую операцию «Искра», которая стала переломной. Можно увидеть военные карты, журналы боевых действий, донесения с фронта.

Особое место в разделе уделено Ленинградской армии народного ополчения. К сентябрю 1941 года более 135 тысяч ленинградцев ушли на фронт добровольцами. Несмотря на краткосрочную военную подготовку, эти формирования были эффективными. Семь из них позже преобразовали в кадровые стрелковые дивизии Красной Армии. Отдельная тема, это героизм девушек - санитарных дружинниц, в числе которых была Анна Зимина.

«В бою 26 августа она (Анна Зимина - прим. ред.) оказала помощь и вынесла с поля боя 42 раненых бойца вместе с оружием. Будучи сама трижды ранена, дружинница не ушла в тыл, пока все раненные не были эвакуированы. И такие подвиги не единичны, таких подвигов много: люди действительно не щадили себя в борьбе с противником», - рассказала главный документовед ЦАМО РФ Виктория Каяева.

Из раздела можно узнать и о бойцах, в честь которых названы улицы Ленинграда. Например, о Герое Советского Союза Павле Лабутине. Простой рабочий, он добровольцем ушел на фронт и погиб, повторив подвиг Александра Матросова.

Материал подготовил: Роман Захаров

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