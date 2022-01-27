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Путин в годовщину снятия блокады Ленинграда посетит Пискаревское мемориальное кладбище

Роман Захаров
06:59 27.01.2022
Российский лидер почтит память погибших воинов-освободителей и жителей города.
Путин в годовщину снятия блокады Ленинграда посетит Пискаревское мемориальное кладбище
© Фото: Алексей Дружинин, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин в четверг, 27 января, в 78-ю годовщину снятия блокады Ленинграда посетит Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

«27 января в день 78-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады президент России Владимир Путин посетит Пискаревское мемориальное кладбище, где почтит память погибших воинов-освободителей и жителей города», - сообщили в Кремле.

Напомним, Владимир Путин является уроженцем Ленинграда. Его отец воевал на Невском пяточке, а мать перенесла все тяготы, связанные с блокадным периодом. Российский лидер регулярно участвует в памятных мероприятиях, посвященных блокаде города.

Пискаревское мемориальное кладбище считается крупнейшим братским захоронением времен Второй мировой войны. Массовые погребения на Пискаревке проводились самой суровой блокадной зимой 1941-1942 годов. В то время в Ленинграде от голода, холода и бомбежек ежедневно умирали несколько тысяч человек.

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