Шойгу: ВС РФ продолжат защищать критически важные объекты на освобожденных территориях

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ продолжат защищать критически важные объекты на освобожденных территориях. Он сделал это на селекторном совещании.

По его словам, киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, специально обстреливая Запорожскую атомную электростанцию. При этом российские войска принимают все меры по обеспечению ее безопасности.

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжат осуществлять защиту критически важных объектов на освобожденных территориях», - подчеркнул Шойгу.

Сергей Шойгу отметил, что только за две недели боевики киевского режима выпустили по ЗАЭС 33 крупнокалиберных снаряда. Несмотря на то, что наши средства ПВО перехватывают большую часть вражеских средств поражения, некоторые поражают влияющие на безопасность атомной станции объекты. Министр обороны России классифицировал украинские действия, как ядерный терроризм.

Также Шойгу сообщил, что цель массированных ударов по объектам Украины - сокрушение ее военного потенциала.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов