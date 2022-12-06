Шойгу классифицировал украинские обстрелы ЗАЭС как ядерный терроризм

Министр обороны России заметил, что только за последние две недели враг выпустил по Запорожской атомной электростанции 33 крупнокалиберных снаряда.

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Министр обороны России Сергей Шойгу классифицировал обстрелы Запорожской атомной электростанции украинскими боевиками как ядерный терроризм.

Он заявил, что только за последние две недели по ЗАЭС со стороны врага было выпущено 33 крупнокалиберных снаряда. При этом российские войска ПВО перехватывают большую часть украинских средств поражения.

«Вместе с тем некоторые из них все же поражают объекты, влияющие на безопасное функционирование атомной станции. Классифицируем данные атаки украинских войск как ядерный терроризм», - сказал Шойгу на селекторном совещании.

Сергей Шойгу подчеркнул, что подразделения ВС РФ принимают все меры, чтобы обеспечить безопасность ЗАЭС. При этом киевский режим пытается создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно вести обстрелы по Запорожской атомной электростанции.

Министр обороны России заметил, что Вооруженные силы России продолжат защищать критически важные объекты на освобожденных территориях.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов