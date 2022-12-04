МИД Венгрии: ЕС проиграет от введения потолка цен на российскую нефть

© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Экономика Европы пострадает от решения Австралии и G7 установить предельную стоимость на российскую нефть в размере 60$ за баррель. Данное мнение выразил Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Эта и подобные ей меры больше всего вредят европейской экономике. Необходимо увеличение количества энергоносителей, потому что это снизило бы цены», - заявил он в своей публикации в Facebook*.

При этом дипломат отметил, что в ходе переговоров по установлению фиксированного уровня стоимости на российское топливо, венгерская сторона смогла отстоять свои интересы. По его словам, им удалось сохранить безопасность энергоснабжения Венгрии.



Ранее Петер Сийярто, выступая в рамках акции «Скажем санкциям нет!», сказал, как лидеры ЕС могут выйти из тупика, в котором они оказались из-за введения санкций против РФ. Глава венгерского МИД порекомендовал им признать, что своим решением они нанесли серьезный ущерб экономике Европы, и уйти в отставку.



Напомним, что Евросоюз достиг соглашения о введении потолка цен на российскую нефть в эту пятницу. Согласно решению принятому в Брюсселе, стоимость транспортируемого на танкерах топлива не должна превышать 60$ за баррель. Следом за ЕС данную меру согласовали страны G7 и Австралия.



В свою очередь постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Европа с 2022 года останется без российской нефти. Он также напомнил, что Москва не собирается поставлять нефть в страны, которые поддерживают антирыночное ограничение стоимости топлива.



*Facebook - социальная сеть компании Meta, признанной экстремистской в России.