В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава МИД Венгрии назвал выход для лидеров ЕС из «тупиковых» санкций против России

Анна Касаткина
22:45 17.11.2022
Евросоюз хочет вводить новые санкции, чтобы оправдать свои предыдущие ошибочные решения, заявил Петер Сийярто.
Глава МИД Венгрии назвал выход для лидеров ЕС из «тупиковых» санкций против России
© Фото: Attila Volgyi XinHua globallookpress
Читайте нас на:

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что нормальной реакцией для европейских лидеров, которые поддерживают антироссийские санкции и рушат экономику Евросоюза, было бы уйти в отставку. Такое мнение он выразил на мероприятии «Скажем санкциям нет!».

По словам Сийярто, ЕС хочет вводить новые санкции только для того, чтобы оправдать свои предыдущие ошибочные решения, так как «после заявления о том, что санкции означают тупик, надо будет назвать ответственных».

«Тогда лидеры, которые поддержали санкции, должны были бы выйти вперед, сказать, что из-за них европейская экономика приблизилась к рецессии, и уйти в отставку», — сказал глава МИД.

Сийярто добавил, что это было бы нормальной реакцией для тех, кто нанес санкциями ущерб Европе. По его мнению санкции были «худшим ответом» России на начало спецоперации на Украине и призвал граждан высказываться против них в ходе национальных консультаций.

В конце сентября премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан ЕС о санкциях против России. Он призвал граждан положить конец росту цен на энергию и продукты, уточнив, что они упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил свою политику. Во вторник, 15 ноября, правительство Венгрии открыло сайт, где граждане могут заполнить онлайн-анкету.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:19 В стране и мире
ФСБ утвердила перечень сведений, которые могут использоваться против безопасности РФ
17:58 В стране и мире
Собчак публично извинилась перед главой «Ростеха» Чемезовым
17:36 В стране и мире
CNN узнал о неудавшемся звонке Зеленского Байдену после ЧП в Польше
16:58 В стране и мире
Видео
Пожар на рынке «Садовод» в Москве потушили
16:50 В стране и мире
Украинских экспертов допустили на место падения ракет в Польше
Популярное
МО РФ: украинское командование расстреляло своих же боевиков в ЛНР после отказа выполнять задачи
Видео
МО РФ: специалисты идентифицируют упавшие на Польшу обломки как элементы украинской ракеты С-300
Reuters: Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО
Население Земли достигло восьми миллиардов человек
Видео
Захарова показала «госпитализированного» Лаврова за работой
Видео
«Ложись лицом вниз»: кадры захвата морпехами ТОФ пленных в Павловке
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.