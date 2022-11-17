Глава МИД Венгрии назвал выход для лидеров ЕС из «тупиковых» санкций против России

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что нормальной реакцией для европейских лидеров, которые поддерживают антироссийские санкции и рушат экономику Евросоюза, было бы уйти в отставку. Такое мнение он выразил на мероприятии «Скажем санкциям нет!».

По словам Сийярто, ЕС хочет вводить новые санкции только для того, чтобы оправдать свои предыдущие ошибочные решения, так как «после заявления о том, что санкции означают тупик, надо будет назвать ответственных».

«Тогда лидеры, которые поддержали санкции, должны были бы выйти вперед, сказать, что из-за них европейская экономика приблизилась к рецессии, и уйти в отставку», — сказал глава МИД.

Сийярто добавил, что это было бы нормальной реакцией для тех, кто нанес санкциями ущерб Европе. По его мнению санкции были «худшим ответом» России на начало спецоперации на Украине и призвал граждан высказываться против них в ходе национальных консультаций.

В конце сентября премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан ЕС о санкциях против России. Он призвал граждан положить конец росту цен на энергию и продукты, уточнив, что они упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил свою политику. Во вторник, 15 ноября, правительство Венгрии открыло сайт, где граждане могут заполнить онлайн-анкету.