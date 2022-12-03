Расколоть православие: как киевский режим продолжает охоту на священников УПЦ

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Киев пытается развязать внутреннюю религиозную войну между своими гражданами. Давление на Украинскую православную церковь (УПЦ) усиливается с каждым днем. Президент Владимир Зеленский заявил о готовности запретить деятельность религиозных организаций, аффилированных с Россией. СБУ проводит обыски в монастырях и храмах, допрашивают и задерживают священников. Митрополита Кировоградской епархии обвинили в подрывной деятельности и связях в патриархом Кириллом. А Киево-Печерскую лавру после проверки могут передать в собственность государства. Автокефальная Православная церковь Украины (ПЦУ) тем временем уже перерегистрировала лавру на себя.

«Опасна для здоровья и жизни» — так власти Украины объяснили причину крестового похода на собственную церковь. О мерах, направленных на запрет УПЦ, рассказал Владимир Зеленский.

«Мы обеспечим для нашего государства всю полноту независимости. В частности, духовную независимость. Мы никогда и никому не позволим строить империю внутри украинской души», — заявил он.

Теперь старинный религиозный устав проверят на наличие связи с московским патриархатом. Займется этим весьма неординарная государственная структура, молодая, существующая всего пару лет, зато с уже достаточным количество полномочий — служба по этнополитике и свободе совести.

Отдел, регулирующий совесть, изучит еще несколько важных для чиновников аспектов. К примеру, имущество Киево-Печерской лавры. Его опишут и проверят, соблюдаются ли условия использования. Как дальше распорядятся церковным добром — не поясняется.

При этом ПЦУ уже заявила о том, что в целях «исторической справедливости» и «неканонического подчинения украинской святыни власти Московского патриархата» приняли решение о создании в поместной церкви религиозной организации — мужского монастыря «Свято-Успенская Киево-Печерская лавра». Минкульт Украины при этом уверяет, что речь идет не про передачу Лавры, а только о регистрации соответствующего юридического лица.

В самой УПЦ заявили, что зарегистрированное ПЦУ юрлицо «никакого отношения реальной Свято-Успенской Киево-Печерской лавре не имеет», а сведения о параллельном юридическом лице появились в реестре много лет назад.

«Никакого монастыря "УПЦ КП" на месте Лавры в реальности никогда не существовало. То же наблюдаем и сейчас – "ПЦУ" известила, что зарегистрировала фейковую религиозную структуру без монахов», — сказали в УПЦ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим во главе с Зеленским руководит расколом православия в стране. В РПЦ же происходящее назвали срежиссированной кампанией, направленной на создание иллюзии подрыва народного доверия к канонической церкви.

Единственную отдушину сейчас для многих украинцев политики приравняли к лазейке, через которую «в дом лезут демоны». Церковнослужители якобы им в этом помогают. Охота на еретиков, а, по сути, на всех священников, на Украине идет каждый день. Накануне обыски прошли в Закарпатье, Житомирской и Ровенской областях. Не прошло и дня с момента публикации новых мер, как Служба безопасности Украины (СБУ) под видом очередного «злодея» под религиозным прикрытием задержала митрополита Кировоградской епархии канонической УПЦ. Его обвинили в подрывной деятельности.

«Митрополит входил в ближайший круг патриарха Кирилла, координировал с ним "распространение прокремлевских взглядов" в регионе, для чего "был на постоянной связи с главой РПЦ и выполнял его поручение по поводу оправдания российской агрессии"», — заявили в СБУ.

Записать всех священников в еретики. Запретить неугодные власти молитвы, обвинить все духовное в пособничестве России. По тому же пути сейчас пошли и в Эстонии. Там свою православную церковь лишили государственного финансирования — никаких дотаций на 2023 год. Священнослужителей уличили в защите от сноса танка Т-34 в Нарве. Памятник все равно демонтировали, а тех, кто его защищал — запомнили.

«Я не думаю, что эта ситуация сейчас именно такая, что необходимо было проводить обыски. Причем когда говорят о том, что было изъята пророссийская литература, конечно, это очень странно. Я сомневаюсь, есть ли в СБУ достаточно компетентные эксперты, которые могли бы действительно отличить богословскую литературы, пусть даже на русском языке, от какой-нибудь там радикальной литературы. Я не уверен, что они действительно что-то в этом плане нашли», — отметил писатель, историк церкви Сергей Бычков.

Пока что украинским священникам остается только смириться. Так в Украинской православной церкви прокомментировали местным СМИ сложившуюся ситуацию.

«УПЦ всегда осуществляла свою деятельность в соответствии с украинским законодательством. Публичные отчеты о неоднократных проверках ее храмов и монастырей подтверждают отсутствие в них предпосылок для обвинений, касающихся государственной безопасности. Принятый в мае этого года обновленный устав УПЦ уже неоднократно проходил изучение со стороны профессиональных религиоведов. Очевидно, что еще одна его экспертиза не приведет ни к какой сенсации», — заявили в церкви.

Но, как известно, кто ищет, тот всегда найдет. Несколько дней назад СБУ изъяли в одном из монастырей пасхальное поздравление патриарха Кирилла и записали его в «пророссийскую литературу».