В РПЦ отреагировали на перерегистрацию Киево-Печерской лавры

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Перерегистрация одной из древнейших святынь Русской православной церкви, Киево-Печерской лавры на поддерживаемую Киевом автокефальную Православную церковь Украины является частью срежиссированный кампании. Она направлена на создание иллюзии подрыва народного доверия к канонической Украинской православной церкви. Данное мнение выразил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Очевидно, что новость о регистрации нового юридического лица ПЦУ, по наименованию претендующего на владение Киево-Печерской Лаврой следует рассматривать в контексте давления украинской власти на Украинскую православную церковь. Систематические акции устрашения – обыски, задержания, провокации, угрозы на высшем уровне – часть срежиссированный кампании, направленной на создание иллюзии подрыва народного доверия к канонической Церкви с целью оправдания последующего беззакония», - написал он в Telegram.

Легойда также отметил, что с исторической точки зрение это событие не представляет из себя ничего нового. Он сравнил гонения на УПЦ со стороны киевского режима с репрессиями по обвинениям в антисоветской агитации.

Ранее официальный представитель ПЦУ Евстратий Зоря объявил о перерегистрации Киево-Печерской лавры на автокефальную Православную церковь Украины. Кроме этого, сообщил он, главой лавры должен стать митрополит Епифаний.