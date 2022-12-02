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В УПЦ заявили, что всегда соблюдали законы Украины

Сергей Лебедев
14:34 02.12.2022
Это подтверждают отчеты о проверках храмов и монастырей.
В УПЦ заявили, что всегда соблюдали законы Украины
© Фото: церковь Алексей Мальгавко, РИА Новости
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Украинская православная церковь всегда осуществляла деятельность в соответствии с законами и не угрожала государственной безопасности. Об это заявили в УПЦ, комментируя санкции против лиц, которые могут быть связаны с церковью, а также планы запретить якобы связанные с РФ религиозные организации.

В заявлении, опубликованном украинскими средствами массовой информации, отмечается, что данное утверждение подтверждают отчеты о проверках храмов и монастырей. Также изучение профессиональных религиоведов проходил и принятый в мае обновленный устав УПЦ.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Украине запретят религиозные организации, которые считают аффилированными с Россией.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины провела допрос 20 монахинь в Закарпатье. Они, по информации следствия, призывали к «пробуждению матушки-Руси».

Кроме того, на этой неделе украинскими силовиками устроили обыски в нескольких монастырях.

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