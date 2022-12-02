Киево-Печерская лавра перерегистрирована на автокефальную Православную церковь Украины

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Киево-Печерская лавра перерегистрирована на поддерживаемую киевскими властями автокефальную Православную церковь Украины. Об этом сообщил представитель ПЦУ Евстратий Зоря.

«В целях восстановления исторической справедливости, преодоления последствий неканонического подчинения украинской святыни власти Московской Патриархии Священного Синода ПЦУ на заседании 23 мая 2022 года (Постановление No 30) приняли решение о создании в поместной церкви религиозной организации - мужского монастыря "Свято-Успенская Киево-Печерская лавра"», - написал он в своем аккаунте в Facebook*.

По его словам, новым главой лавры должен стать митрополит Епифаний.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины проводит осмотр на объектах УПЦ в трех областях Украины. Речь идет о монастырях в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях. Сотрудники украинских спецслужб работают вместе с полицейскими и нацгвардией.

В Украинской православной церкви, комментируя санкции против лиц, которые могут быть связаны с церковью, а также планы запретить якобы связанные с РФ религиозные организации, заявили, что всегда осуществляли деятельность в соответствии с законами и не угрожали государственной безопасности. В заявлении, опубликованном украинскими средствами массовой информации, отмечается, что данное утверждение подтверждают отчеты о проверках храмов и монастырей.

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