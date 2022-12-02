В стране и мире СБУ проверяет монастыри УПЦ в трех областях Украины Анна Назайкина Данные мероприятия проводятся, чтобы не допустить использования религиозных общин в качестве ячейки «русского мира», заявили в спецслужбах. © Фото: SBUkr, Telegram Читайте нас на: СБУ проводит осмотр на объектах УПЦ в трех областях Украины. Речь идет о монастырях в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях. Было отмечено, что сотрудники украинских спецслужб работают вместе с полицейскими и нацгвардией. «Данные мероприятия проводятся в том числе для недопущения использования религиозных общин в качестве ячейки “русского мира” и обезопасить население от провокаций и террористических актов», - говорится в сообщении. Накануне сообщалось, что Служба безопасности Украины провела допрос двадцати монахинь в Закарпатье. Они, по информации следствия, призывали к «пробуждению матушки-Руси». Экспертное мнение и аналитика