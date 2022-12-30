В Кремле уточнили, кого касается запрет публикации сведений о доходах и расходах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что указ касается лишь военных и чиновников, которые работают на территории новых субъектов России.

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В Кремле уточнили, кого касается указ президента о запрете публикации на период спецоперации сведений о доходах и расходах. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Из указа абсолютно ясно, кого это касается: это касается тех, кто работает на территории (новых субъектов России. - Прим. ред.). Там нет места для какого-то двойного толкования», - ответил Песков на вопрос журналистов относительно того, распространяется ли запрет на публикацию деклараций относительно всех чиновников страны.

Также в Кремле высказались о ситуации с падением украинской ракеты комплекса С-300 на территории Белоруссии.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не поздравил с Новым годом лидеров G7. Зато Путин заявил, что Россия и Китай будут укреплять сотрудничество между вооруженными силами.