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В Кремле уточнили, кого касается запрет публикации сведений о доходах и расходах

Тимур Шерзад
14:38 30.12.2022
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что указ касается лишь военных и чиновников, которые работают на территории новых субъектов России.
В Кремле уточнили, кого касается запрет публикации сведений о доходах и расходах
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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В Кремле уточнили, кого касается указ президента о запрете публикации на период спецоперации сведений о доходах и расходах. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Из указа абсолютно ясно, кого это касается: это касается тех, кто работает на территории (новых субъектов России. - Прим. ред.). Там нет места для какого-то двойного толкования», - ответил Песков на вопрос журналистов относительно того, распространяется ли запрет на публикацию деклараций относительно всех чиновников страны. 

Также в Кремле высказались о ситуации с падением украинской ракеты комплекса С-300 на территории Белоруссии.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не поздравил с Новым годом лидеров G7. Зато Путин заявил, что Россия и Китай будут укреплять сотрудничество между вооруженными силами.

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