Путин не поздравил с Новым годом лидеров G7
Президент Российской Федерации Владимир Путин не стал поздравлять с наступающим Новым годом своих коллег из Франции и США Эммануэля Макрона и Джо Байдена, а также других лидеров стран G7. Об этом сообщили в Кремле.
«Эти наши визави сами не направляют никаких поздравлений, мы сейчас фактически не имеем с ними контактов и, учитывая те недружественные действия, которые ими предпринимаются на постоянной основе, президент не будет их поздравлять», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Российский лидер поздравил президентов Белоруссии, Турции, Сербии, Венгрии, Китая, Кубы и ряда других дружественных стран. Глава российского государства не забыл и о бывшем канцлере ФРГ Герхарде Шредере, а вот его преемница Ангела Меркель осталась без поздравлений.