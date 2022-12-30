Путин не поздравил с Новым годом лидеров G7

Как отметил пресс-секретарь президента, сейчас с главами этих стран фактически нет контактов.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин не стал поздравлять с наступающим Новым годом своих коллег из Франции и США Эммануэля Макрона и Джо Байдена, а также других лидеров стран G7. Об этом сообщили в Кремле.

«Эти наши визави сами не направляют никаких поздравлений, мы сейчас фактически не имеем с ними контактов и, учитывая те недружественные действия, которые ими предпринимаются на постоянной основе, президент не будет их поздравлять», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Российский лидер поздравил президентов Белоруссии, Турции, Сербии, Венгрии, Китая, Кубы и ряда других дружественных стран. Глава российского государства не забыл и о бывшем канцлере ФРГ Герхарде Шредере, а вот его преемница Ангела Меркель осталась без поздравлений.