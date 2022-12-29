Путин освободил участников спецоперации от предоставления сведений о доходах и расходах

Также сегодня Владимир Путин подписал закон об ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за диверсии.

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Президент России Владимир Путин освободил участников специальной военной операции от предоставления сведений о доходах и расходах. Это следует из текста подписанного президентом указа, который опубликован на портале правовой информации.

«Установить, что в период проведения специальной военной операции... военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел РФ, лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющие специальные звания полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы РФ, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции или непосредственно выполняющие (выполнявшие) задачи, связанные с ее проведением, на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, лица, направленные (командированные) для выполнения задач... замещающие должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность предоставлять сведения о своих доходах... не предоставляют такие сведения», - говорится в тексте указа.

Кроме этого, Путин подписал закон об ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за диверсии.

Еще Владимир Путин назначил прокуроров четырех новых регионов России - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Также президент России запустил церемонию поднятия флага на АПЛ «Генералиссимус Суворов».