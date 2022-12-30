В стране и мире В Кремле высказались о ситуации с падением украинской ракеты С-300 в Белоруссии Анна Назайкина По словам Дмитрий Пескова, военнослужащие обоих государств постоянно контактируют по данному вопросу. © Фото: modmilby, Telegram Читайте нас на: В Кремле высказались о ситуации с падением украинской ракеты комплекса С-300 в Белоруссии. «Это то событие, которое вызывает крайнюю обеспокоенность не только у нас, но и у наших белорусских партнеров», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, военнослужащие обоих государств постоянно контактируют по данному вопросу. Песков подчеркнул, что максимально возможный уровень взаимодействия дает возможность Москве и Минску делиться друг с другом необходимой информацией. Ранее в Минобороны Белоруссии заявили, что в качестве еще одной версии случившего накануне рассматривается провокация Киева. Экспертное мнение и аналитика