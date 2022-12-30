В Кремле высказались о ситуации с падением украинской ракеты С-300 в Белоруссии
По словам Дмитрий Пескова, военнослужащие обоих государств постоянно контактируют по данному вопросу.
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В Кремле высказались о ситуации с падением украинской ракеты комплекса С-300 в Белоруссии.
«Это то событие, которое вызывает крайнюю обеспокоенность не только у нас, но и у наших белорусских партнеров», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, военнослужащие обоих государств постоянно контактируют по данному вопросу.
Песков подчеркнул, что максимально возможный уровень взаимодействия дает возможность Москве и Минску делиться друг с другом необходимой информацией.
Ранее в Минобороны Белоруссии заявили, что в качестве еще одной версии случившего накануне рассматривается провокация Киева.