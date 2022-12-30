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В Кремле высказались о ситуации с падением украинской ракеты С-300 в Белоруссии

Анна Назайкина
14:02 30.12.2022
По словам Дмитрий Пескова, военнослужащие обоих государств постоянно контактируют по данному вопросу.
В Кремле высказались о ситуации с падением украинской ракеты С-300 в Белоруссии
© Фото: modmilby, Telegram
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В Кремле высказались о ситуации с падением украинской ракеты комплекса С-300 в Белоруссии.

«Это то событие, которое вызывает крайнюю обеспокоенность не только у нас, но и у наших белорусских партнеров», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, военнослужащие обоих государств постоянно контактируют по данному вопросу.

Песков подчеркнул, что максимально возможный уровень взаимодействия дает возможность Москве и Минску делиться друг с другом необходимой информацией.

Ранее в Минобороны Белоруссии заявили, что в качестве еще одной версии случившего накануне рассматривается провокация Киева.

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