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Путин заявил, что Россия и Китай будут укреплять сотрудничество между вооруженными силами

Андрей Аркадьев
11:58 30.12.2022
Военное и военно-техническое сотрудничество способствует обеспечению безопасности России и КНР и поддержанию стабильности в ключевых регионах, отметил президент РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Москва и Пекин будут укреплять военно-техническое сотрудничество, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи.

По словам главы Российского государства, военное и военно-техническое сотрудничество способствует обеспечению безопасности России и КНР и поддержанию стабильности в ключевых регионах.

«Нацелены укреплять взаимодействие между вооруженными силами России и Китая», - сказал Путин.

Российский президент добавил, что председателя КНР ждут с госвизитом в Москве весной следующего года. Путин назвал отношения Москвы и Пекина образцом сотрудничества.

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