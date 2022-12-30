Армия Путин заявил, что Россия и Китай будут укреплять сотрудничество между вооруженными силами Андрей Аркадьев Военное и военно-техническое сотрудничество способствует обеспечению безопасности России и КНР и поддержанию стабильности в ключевых регионах, отметил президент РФ. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Москва и Пекин будут укреплять военно-техническое сотрудничество, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. По словам главы Российского государства, военное и военно-техническое сотрудничество способствует обеспечению безопасности России и КНР и поддержанию стабильности в ключевых регионах. «Нацелены укреплять взаимодействие между вооруженными силами России и Китая», - сказал Путин. Российский президент добавил, что председателя КНР ждут с госвизитом в Москве весной следующего года. Путин назвал отношения Москвы и Пекина образцом сотрудничества. Экспертное мнение и аналитика