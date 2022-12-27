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МО Сербии: вооруженные силы страны приведены в боевую готовность

Семен Лавров
00:16 27.12.2022
Президент республики Александр Вучич как Верховный главнокомандующий сербской армии отдал приказ вооруженным силам быть в высшей степени боевой готовности.
МО Сербии: вооруженные силы страны приведены в боевую готовность
© Фото: Евгения Новоженина, РИА Новости
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Армия Республики Сербия приведена в высшую степень боеготовности по приказу президента и Верховного главнокомандующего вооруженными силами страны Александра Вучича. Об этом сообщил сербский министр обороны Милош Вучевич.

«Президент Сербии, как главнокомандующий, приказал сегодня вечером, чтобы Вооруженные силы Сербии были на самом высоком уровне боевой готовности», - цитирует его государственное информационное агентство Сербии «Танюг».

В сообщении также отмечается, что это означает готовность армии к реализации своего вооруженного потенциала.

Таким образом, заявил министр обороны, сербы готовятся защищать свои национальные интересы, суверенитет страны и предотвращать террор против своих соотечественников, где бы они не находились.

Ранее агентство Reuters сообщило о том, что в Косово в районе расположения четырехтысячной группировки войск НАТО была слышна стрельба. До этого на фоне роста напряженности между Сербией и непризнанным Косово глава сербского Генштаба Милан Мойсилович в срочном порядке направился в город Рашка близ административной границы республик. Решение отправить генерала в регион максимально приближенный к зоне эскалации было принято после совещания Генерального штаба с сербским президентом Александром Вучичем.

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