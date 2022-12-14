В Сербии заявили, что албанцы силой захватили власть в муниципалитете в Косово

В Косово заявили, что провели свое собрание муниципалитета, так как сербские представители еще в начале ноября подали в отставку.

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В Канцелярии по Косово и Метохии при кабинете министров Сербии заявили, что албанцы силой захватили власть в муниципалитете Северна-Митровица. Именно здесь находится крупная община сербов.

«Сегодня албанцы правовым насилием и односторонними действиями заняли депутатские места, принадлежащие сербам в сербском муниципалитете Косовска-Митровица, хотя за них никто не голосовал и у них нет никакой поддержки сербского народа», - сказал глава канцелярии Петар Петкович.

По его словам, косовары вошли в здание муниципалитета под охраной косовской полиции и провели заседание совета. Депутатов выбрали из числа албанцев. Назначенные депутаты принесли присягу, после чего избрали нового главу.

В свою очередь в Косово заявили, что провели свое собрание муниципалитета, так как сербские представители еще в начале ноября подали в отставку. Как сообщает «Радио и телевидение Косово», из 15 новых депутатов, принесших присягу, есть один человек из рядов сербской общины. Это Душан Миллунович из гражданской инициативы «Сербское выживание».

Ранее стало известно, что лидеры непризнанного Косово поставили подписи под заявкой о вступлении республики в Европейский союз. Политолог Василий Колташов в беседе со «Звездой» объяснил, почему попытки Запада разжечь конфликт в Косово унижают Киев.