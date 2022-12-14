В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Сербии заявили, что албанцы силой захватили власть в муниципалитете в Косово

Анна Назайкина
18:48 14.12.2022
В Косово заявили, что провели свое собрание муниципалитета, так как сербские представители еще в начале ноября подали в отставку.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Vedat Xhymshiti, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
Читайте нас на:

В Канцелярии по Косово и Метохии при кабинете министров Сербии заявили, что албанцы силой захватили власть в муниципалитете Северна-Митровица. Именно здесь находится крупная община сербов.

«Сегодня албанцы правовым насилием и односторонними действиями заняли депутатские места, принадлежащие сербам в сербском муниципалитете Косовска-Митровица, хотя за них никто не голосовал и у них нет никакой поддержки сербского народа», - сказал глава канцелярии Петар Петкович.

По его словам, косовары вошли в здание муниципалитета под охраной косовской полиции и провели заседание совета. Депутатов выбрали из числа албанцев. Назначенные депутаты принесли присягу, после чего избрали нового главу.

В свою очередь в Косово заявили, что провели свое собрание муниципалитета, так как сербские представители еще в начале ноября подали в отставку. Как сообщает «Радио и телевидение Косово», из 15 новых депутатов, принесших присягу, есть один человек из рядов сербской общины. Это Душан Миллунович из гражданской инициативы «Сербское выживание».

Ранее стало известно, что лидеры непризнанного Косово поставили подписи под заявкой о вступлении республики в Европейский союз. Политолог Василий Колташов в беседе со «Звездой» объяснил, почему попытки Запада разжечь конфликт в Косово унижают Киев.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:46 В стране и мире
WP: Байден одобрит передачу Украине систем Patriot после доклада Пентагона
18:10 В стране и мире
Лавров заявил, что западные страны затеяли архаичные игры с нулевой суммой
17:27 В стране и мире
BFMTV: в Париже прошли обыски в офисе партии Макрона
16:53 В стране и мире
Видео
Володин назвал недружественные страны жуликами
16:02 В стране и мире
Видео
Путин рассказал, что на следующее утро после прививки от гриппа уже занимался спортом
Популярное
Видео
Путин рассказал, что на следующее утро после прививки от гриппа уже занимался спортом
В Кремле заявили, что присоединение Чернигова и Одессы к России зависит от мнения граждан
Видео
Политолог объяснил, почему попытки Запада разжечь конфликт в Косово унижают Киев
Видео
Главный подводный обманщик: как работает подводный комплекс отвлечения МГ-74
Видео
«Встанут с теми, кто вышел на баррикады»: эксперт дала прогноз по развитию ситуации в Косово
Путин и Эрдоган обсудили устранение препятствий для поставок зерна из РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.