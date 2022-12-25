Общие цели и общие противники: что обсуждали Путин и Лукашенко на встрече в Минске

Владимир Путин посетил Минск 19 декабря. Вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко он обсудил экономическую обстановку в мире и проработал вопросы сотрудничества двух стран в условиях противостояния Западу.

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Шатилова

К Дворцу независимости в Минске - это официальная резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко - на неделе было приковано всеобщее внимание. Здесь 19 декабря 2022 года прошли российско-белорусские переговоры на высшем уровне. Российский лидер Владимир Путин впервые за последние три года посетил Минск с рабочим визитом. В аэропорту его ждал теплый и одновременно торжественный прием. Лукашенко лично встречал коллегу у трапа.

Белорусские красавицы поприветствовали Владимира Путина хлебом-солью и огромным букетом роз, что в протоколе обычно не предусмотрено. Но протокольные условности союзникам и стратегическим партнерам давно ни к чему.

Во Дворец независимости лидеры поехали вместе на автомобиле Aurus российского президента.

Что интересно, на встречу также прибыла представительная делегация, в том числе глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. Еще до начала переговоров журналисты накинулись с вопросами на главу российского оборонного ведомства.

«Друзья мои, ну чего вы в самом деле? Еще ничего не началось, а вы уже пару слов от меня хотите услышать», - удивлялся Шойгу.

В течение года лидеры виделись не раз, и декабрьские переговоры только подтвердили тесные взаимоотношения двух стран. По словам Путина, Белоруссия не только «добрый сосед» РФ, но и союзник.

«Укрепление белорусско-российских связей стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире, в которой нас постоянно проверяли и проверяют на прочность. Непростое время требует от нас политической воли и нацеленности на результат по всем темам двусторонней повестки», - отметил Лукашенко.

Уход с российского рынка ряда западных партнеров открыл окно возможностей для белорусских производителей, и теперь товарооборот Москвы и Минска бьет рекорды. Как подчеркнул российский президент, за десять месяцев он вырос на 10%. Помимо этого, Минск и Москва формируют единую промышленную политику.

Есть и вопросы, которые без личного участия глав государств решить невозможно. После переговоров в широком составе Путин и Лукашенко несколько часов говорили один на один об энергетике и ценах на газ.

Разговор был продуктивным, и, выйдя к журналистам, Путин и Лукашенко заявили: им удалось согласовать стоимость газа для Минска на 2023 год и механизм ценообразования на ближайшие три года. Саму цену озвучивать лидеры не стали, но, по словам Лукашенко, Белоруссия довольна решением.

А главной темой встречи на фоне активности НАТО у белорусских границ стала безопасность. В рамках военной доктрины Союзного государства на полигонах республики идет боевое слаживание российско-белорусской группировки войск.

Как подтвердил Александр Лукашенко, по всем вопросам, связанным с безопасностью, есть взаимопонимание. Россия и Белоруссия готовы сообща противодействовать общим вызовам и угрозам. Как раз в день переговоров в Белоруссии были поставлены на боевое дежурство переданные Россией ракетные комплексы С-400 и «Искандер». Кроме того, минувшим летом было предложено модернизировать парк белорусских самолетов Су-25.

«Считаю возможным продолжить и реализацию предложений президента Белоруссии по подготовке экипажей боевых самолетов армии Белоруссии, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью», - отметил Путин.

Лукашенко считает, что отношения между двумя странами будут только укрепляться, даже если их будут пытаться разорвать извне.

«Мы подготовили самолеты. А оказалось, что у нас с советских времен такие самолеты есть. Мы тестировали их в Российской Федерации. Давайте откровенно, мы в состоянии в одиночку без России защитить свою независимость и суверенитет? Не в состоянии», - подчеркнул белорусский лидер.

Подробнее о том, что обсуждали президенты двух стран, за кого они болели на Чемпионате мира по футболу и как завершилась их встреча, смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Юлии Шатиловой.