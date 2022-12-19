Путин: Белоруссия - не только добрый сосед, но и союзник

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Белоруссия не только добрый сосед России, но и союзник, поэтому все экономические вопросы решаются исходя из этого.

«Надо подчеркнуть, что Белоруссия является нашим не только добрым соседом, с которым мы работаем, учитывая интересы друг друга на протяжении всех предыдущих десятилетий, но Белоруссия является, безусловно, и нашим союзником, в самом прямом смысле этого слова. Поэтому и все остальные вопросы, в том числе и в экономической сфере, мы старались и решали именно исходя из этих данных», - сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Напомним, что российский президент Владимир Путин прибыл в Минск для переговоров с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Ожидалось, что президенты двух стран обсудят вопросы безопасности в регионе и меры реагирования на вызовы.