Путин заявил о возможности подготовки экипажей белорусских самолетов со специальной боевой частью

Он объявил об этом после переговоров с белорусским президентом в Минске. По результатам переговоров лидеры двух стран достигли военных договоренностей.

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Президент РФ Владимир Путин рассказал о возможности подготовки Россией экипажей белорусских самолетов, переоборудованных для применения боеприпасов со специальной боевой частью. Об этом стало известно после его переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Россия и Белоруссия уделяют приоритетное внимание подготовки войск и продолжат практику совместных учений», - заявил он.

Он подчеркнул, что сейчас действует российско-белорусская региональная группировка войск, а также ведется боевое слаживание частей из РФ. Помимо этого, Путин объявил о создании единого оборонного пространства с Белоруссией.