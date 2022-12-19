Путин прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко

Ожидается, что лидеры обсудят вопросы безопасности в регионе и меры реагирования на вызовы.

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Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где проведет переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Ожидается, что лидеры обсудят вопросы безопасности в регионе и меры реагирования на вызовы.

Также известно, что переговоры стартуют с разговора о белорусско-российской интеграции в широком составе с участием членов правительств двух стран, руководителей министерств и ведомств. После этого президенты проведут переговоры в формате «один на один».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе личной беседы они могут обсудить вопросы безопасности Союзного государства. Он подчеркнул, что помимо этого Путин и Лукашенко обсудят и международную обстановку.