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Путин прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко

Алексей Курильченко
15:36 19.12.2022
Ожидается, что лидеры обсудят вопросы безопасности в регионе и меры реагирования на вызовы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где проведет переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Ожидается, что лидеры обсудят вопросы безопасности в регионе и меры реагирования на вызовы.

Также известно, что переговоры стартуют с разговора о белорусско-российской интеграции в широком составе с участием членов правительств двух стран, руководителей министерств и ведомств. После этого президенты проведут переговоры в формате «один на один». 

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе личной беседы они могут обсудить вопросы безопасности Союзного государства. Он подчеркнул, что помимо этого Путин и Лукашенко обсудят и международную обстановку.

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