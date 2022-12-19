В стране и мире Путин сообщил, что обсудил с Лукашенко создание единого оборонного пространства Игнат Далакян Путин сообщил, что также обсудили сотрудничество в рамках ОДКБ. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Gavriil Grigorov Kremlin Pool Globallookpress Читайте нас на: Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с его белорусским коллегой Александром Лукашенко создание единого оборонного пространства. «Разумеется, в ходе сегодняшних переговоров подробно обсудили вопросы формирования единого оборонного пространства и обеспечения безопасности Союзного государства. А также сотрудничество в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, с учетом того, что председательство в ОДКБ с 1 января переходит к Белоруссии», - сообщил Владимир Путин. Глава российского государства напомнил, что в рамках последовательной реализации общей военной доктрины России и Белоруссии ведется совместное военное планирование. Напомним, что Владимир Путин прибыл в Минск для переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры двух стран обсудили вопросы безопасности в регионе и меры реагирования на вызовы. Экспертное мнение и аналитика