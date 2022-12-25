Задачи будут выполнены: что обсуждалось на итоговой коллегии Минобороны РФ

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны РФ

Расширенная коллегия Министерства обороны РФ традиционно проводится в последних числах декабря и, по сути, является подведением итогов работы оборонного ведомства. Уходящий год для российской армии, да и для всей страны стал настоящим испытанием на прочность. Поэтому, речь на коллегии шла не столько о том что сделано, столько о том, что еще предстоит сделать. Ведь от боеспособности армии, сейчас напрямую, зависит будущее страны.



У входа в зал заседаний, верховного главнокомандующего и министра обороны, как это положено, встречает начальник Генерального штаба вооруженных сил. В зале руководители силовых ведомств и подразделений Минобороны. И прежде чем начать серьезный разговор на, пожалуй, самую важную сейчас для России тему, Владимир Путин обращается к тем, кто в этот момент с оружием в руках защищает интересы страны.

«Прежде всего, хочу передать самые искренние слова благодарности нашим солдатам и офицерам, которые сейчас находятся на передовой или в центрах подготовки личного состава. Все они выполняют свой ратный долг достойно, рискуют жизнью, не жалеют сил, а если надо - прикрывают собой однополчан. И конечно, мы сегодня должны почтить память всех наших боевых товарищей, отдавших жизнь за Родину», - обратился Владимир Путин к российским военнослужащим.

Солдат и офицеров, которые сейчас участвуют в тяжелейших боях против украинских националистов и наемников едва ли не со всего мира, Путин поставил в один ряд с героями войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной войн. Российские военные сражаются мужественно и стойко, говорит президент, несмотря на то, что против нас используется военный потенциал практически всех стран НАТО. Ежедневно в ходе СВО наши военные специалисты получают большое количество информации о силах, средствах и тактике НАТО. Вся эта информация, должна быть тщательно изучена и использована для повышения боеспособности войск. По сути, президент объявил о новой реформе Вооруженных сил.

«Задача Министерства обороны, Генерального штаба, как я уже сказал, - тщательно проанализировать этот опыт, максимально быстро систематизировать его и включить в программы и планы обучения личного состава, подготовки войск в целом и поставки в войска необходимой техники. В свою очередь офицеры, сержанты, которые проявили себя в ходе специальной военной операции, должны в приоритетном порядке выдвигаться на новые командные должности, быть первым кадровым резервом при поступлении в военные вузы и академии, включая Академию Генерального штаба», - сказал президент РФ.

Отдельное внимание Путин обратил на совершенствование применения беспилотников. Дроны должны быть увязаны в единую информационную сеть, а информация о происходящем на поле боя, по словам президента, должна быть у каждого бойца. На оснащение и экипировку личного состава вооруженных сил, Путин вообще попросил обратить особое внимание. Тем более, что средств на это предостаточно.

Частичная мобилизация, показала, что серьезной реформы требует и система военных комиссариатов. По словам Путина, вся база данных военкоматов должна быть оцифрована, а работа выстроена по-современному, должна быть налажено взаимодействие с местными органами власти. Запад, после начала СВО развернул мощнейшую пропагандистскую кампанию. Целью было разобщить страну, вбить клин в общество. Не вышло. Граждане страны лишь сплотились, понимая с кем, и за что воюет российская армия.

«Я хочу искренне поблагодарить наших граждан, которые по зову сердца помогают Вооруженным Силам, посылают на передовую машины, дополнительную технику, снаряжение, теплые вещи, направляют в госпитали письма и подарки раненым. Даже если Министерство обороны обеспечивает в каком-то сегменте всем необходимым, все равно нужно сказать людям большое за это спасибо и низко поклониться», - сказал Владимир Путин.

После президента, в своем докладе министр обороны заявил, что киевский режим, прибегает к запрещенным методам противоборства. А проще говоря, использует откровенно террористические методы. Совершает теракты, заказные убийства, из тяжелой артиллерии обстреливает жилые кварталы. Не прекращаются обстрелы Запорожской АЭС. И все это, Киев делает с молчаливого согласия США и союзников. Российские войска, как заявил Сергей Шойгу, планомерно наносят высокоточные, массированные удары по системе военного управления, оборонным предприятиям. Уничтожаются пути подвоза иностранного вооружения. При этом, украинские боевики несут значительные потери в живой силе и технике.

В новом году РВСН поставят на боевое дежурство 22 пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами «ЯРС», «Авангард» и «Сармат». Дальняя авиация получит три стратегических ракетоносца Ту-160. Флот пример в свой состав один атомный подводный крейсер, четыре подводные лодки и двенадцать надводных кораблей. Значительно будут увеличены поставки высокоточных гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» и «Циркон».

Значительные изменения в новом году, по словам министра обороны, ожидают и сами Вооруженные силы. Так, увеличивается призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный повышается до 30 лет. Подписать контракт на военную службу, можно будет уже с первого дня. Общая численность вооруженных сил, увеличится до полутора миллиона человек. Число контрактников составит 695 тысяч. Появятся два новых военных округа - Московский и Ленинградский. Подготовлен целый ряд серьезных решений.

Подробнее о военных итогах года и о том какие новшества ожидают Вооруженные силы России в ближайшем будущем смотрите в материале Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».