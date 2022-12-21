Армия Шойгу заявил, что начались серийные поставки в войска гиперзвуковой ракеты «Циркон» На завершающем этапе находится подготовка фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» с гиперзвуковыми ракетами на борту, добавил глава МО РФ. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на итоговой коллегии Минобороны РФ заявил, что начались серийные поставки в войска гиперзвуковой ракеты «Циркон». «Начались серийные поставки гиперзвуковой ракеты морского ба-зирования "Циркон". На завершающем этапе находится подготовка фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" с гиперзвуковыми ракетами на борту к боевой службе в незапланированном районе Мирового океана», - сказал министр обороны РФ. Сергей Шойгу на итоговой коллегии Минобороны РФ также отметил, что Россия проведет стратегические учения «Запад-2023» в следующем году. Немногим ранее президент Российской Федерации заявил, что Россия продолжит наращивать военный потенциал. Владимир Путин также поблагодарил всех военнослужащих, исполняющих свой долг на боевом посту. Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика