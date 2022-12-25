В стране и мире Детский взгляд на глобальные процессы: о чем говорил Путин на заседании Госсовета по молодежной политике Алексей Курильченко Станислав Иващенко Вопросы, связанные с жизнью молодых людей - тема стратегически важная, продолжил Путин. Их таланты, достижения и помыслы будут прямо влиять на будущее России. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: На столе перед президентом России лежат детские рисунки, но со взрослым смыслом. Владимир Путин рассматривает открытки, которые сделали школьники и студенты колледжей для участников специальной военной операции. Рядом шевроны с трогательными иллюстрациями и надписями. Они тоже сделаны детскими руками. Скоро эти нашивки отправятся в подарок бойцам, прямо на передовую. «Поддержка серьезная, очень серьезная, также моральная поддержка - это вообще самое главное», - сказал президент. В «Доме молодежи» были представлены стенды волонтеров и энтузиастов из разных регионов России. Многие из них интересуются экологическими проблемами. Детский взгляд на глобальные процессы загрязнения представил восьмиклассник Глеб Моисеев. Его книга «Добрые сказки для мальчиков и девочек» была издана благодаря поддержке государства. «У меня много сказок. Вообще есть даже своя книга. Есть сказка про мальчика, который попадает в будущее и узнает, что из-за того, что в прошлом ребята сломали деревья и вообще плохо относились к экологии, изменилось будущее. Владимир Владимирович, хочется вам сказать огромное спасибо за все эти возможности, которые вы нам даете. Вот, например, вы создали то же самое. Вы были одним из организаторов, в том числе и Россия. "Страна возможностей"», - рассказал Глеб. Встреча президента с авторами лучших молодежных проектов продолжилась в Георгиевском зале Кремля. Владимир Путин предложил принять участие в большом политическом мероприятии - заседании Государственного Совета. Заседание госсовета впервые с начала пандемии проходит в очном формате. До этого президент работал в режиме видеоконференции. Фактически это станет последним большим и завершающим внутриполитическим мероприятием 2022 года. И оно посвящено молодежной политике. Отдельное внимание вопросу: как последствия спецоперации влияют на молодежь? По статистике в России 40 миллионов молодых людей от 14 до 35 лет. На податливые юные умы в этом году хлынул поток фейков о происходящих на Украине событиях. Президент отмечает - молодежи нужно доносить правду, при этом понятным языком, исключая формализм и казенщину. «Содержательное наполнение молодежных проектов имеет сегодня особое значение. В связи с известными событиями геополитического характера молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении. Это информационное противоборство всегда имело место, но сейчас приобрело особо острый характер. Наша задача - дать молодым людям России прочную опору в виде достоверных знаний и с этой целью, в том числе, разработать и внедрить в учебные процессы отдельный академический курс, посвященный истории и основам российской государственности», - заявил Путин. Вопросы, связанные с жизнью молодых людей - тема стратегически важная, продолжил Путин. Их таланты, достижения и помыслы будут прямо влиять на будущее России. Согласно последним данным опросов, три четверти молодых людей говорят о том, что они патриоты своей страны. За последние два года их число выросло на 12%. Настоящий рывок произошел с началом спецоперации, в том числе за счет поддержавшей российскую спецоперацию молодежи Донбасса и Новороссии, рассказал волонтер и член народного фронта ДНР Владимир Тараненко. «Ребята активно и без лишних вопросов работают на освобожденных территориях, что особенно важно для местной молодежи, которой годами промывали мозги. Мы за восемь лет обстрелов на Донбассе точно знаем, что изначально была война с Россией, с ее ценностями и интересами, знаем, как на "черное" говорят "белое", видели, как миссия ОБСЕ вместо наблюдения работала на нашего противника, а западные СМИ показывали ложь. Ежедневно нам приходится работать с молодежью, и я горжусь, что мы воспитали настоящих патриотов, которые сегодня защищают нашу Родину и делают это очень хорошо», - рассказал Тараненко. Почти вся минувшая неделя была посвящена молодежи и теме современного воспитания. И на заседании госсовета не только подытожили уже проведенную работу, но и наметили серьезные планы на будущее. Последние недели декабря - традиционное время подведения итогов года. В этом году, с учетом непростой обстановки, главное событие - большую пресс-конференцию -Владимир Путин решил не проводить. Но корреспонденты, присутствовавшие на мероприятиях в Кремле и Манеже, получили от президента неожиданный подарок. Поговорить с президентом на самые актуальные темы внезапно удалось журналистам сразу после госсовета. И по сути Владимир Путин подвел итоги уходящего 2022 года в Кремле. Глава государства откровенно ответил на вопросы о спецоперации, о том выдержат ли нагрузку российские оборонные предприятия, о патриотизме и выросшей инфляции. В разговоре с журналистами продолжилась тема молодежи и ее отношения к спецоперации. По словам главы государства, время, когда юношей и девушек обвиняли в том, что она поверхностна и чего-либо не достойна, уже в прошлом. «Я сегодня был в Манеже - знаете, до слез пробивает, когда ребятишки, там подростки, и люди чуть постарше собирают вещи, письма пишут, а многие идут добровольцами - молодые тоже люди. Да, разные люди есть. Есть те, которые сели в машину и по-тихому отъехали, да. Но в целом российская молодежь, повторяю еще раз, демонстрирует, и уверенно можно об этом сказать, чувство любви к Родине, желание бороться, сражаться за нее и двигаться вперед в личностном плане и в плане развития страны», - заявил Путин. Лакмусовой бумажкой сплоченности и патриотизма молодых людей становятся трудные для России времена, добавляет президент. Проблема отцов и детей фактически исчезает, когда возникает угроза целостности государства. «Вспомните тяжелейшие испытания во все времена нашей истории. Все говорили: "нет, вот тогда было, а сейчас они не смогут". Но что не смогут? Все молодые люди могут. Вот особенно это проявляется в трудные времена. Вспомните наши тяжелые события на Северном Кавказе. Говорили-говорили: вот молодежь, молодежь. Давайте вспомним десантников псковских - вот вам пример молодежи и героизма молодых людей. А давайте сейчас посмотрим, как молодые люди сражаются, а как реагирует наша молодежь на то, что происходит в зоне специальной военной операции, как поддерживает наших бойцов», - заявил Путин. Но главным вопросом, который интересовал журналистов, стало общее подведение итогов года, и прогноз - на год грядущий. «Идеальных ситуаций никогда не бывает. Идеальные ситуации только в планах, на бумаге, всегда чего-то хочется большего. Но в целом я считаю, что Россия прошла этот год достаточно уверенно. У нас нет никаких озабоченностей, связанных с тем, что ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, помешает реализовать нам планы на будущее, в том числе и на 2023 год. Повторяю еще раз: мы считаем, я хочу это подчеркнуть, все, что происходит, и все, что связано со специальной военной операцией - мера абсолютно вынужденная, необходимая. Мы должны быть благодарны нашим военным, нашим солдатам, офицерам, нашим воинам за то, что они делают для России, защищая ее интересы, суверенитет и защищая прежде всего наших людей. Они действуют достойно, добиваются того, что стране нужно», - заявил Путин. Говоря о спецоперации Владимир Путин напоминает - и празднуя Новый год, и стоя в залах Кремля - необходимо помнить о подвиге тех, кто сейчас сражается с нацизмом. Риск, на который идут наши военнослужащие президент называет героизмом. Подвиги участников СВО ничем не уступают подвигам известных полководцев. «Представьте себе: мы с Вами стоим сейчас в этом зале в Кремлевском дворце, нам тепло, солнце светит над нами искусственное, лампочки горят, интерьер красивый, а ребята там в снегу, понимаете? Мы говорим о стельках в сапогах и так далее, об оружии - а они под обстрелы попадают и так далее. Конечно, они все герои. Это колоссальный труд, связанный с опасностью для здоровья и жизни. Конечно, герои», - заявил Путин. Президент не часто комментирует подробности обстановки на фронте - это все же задача Министерства обороны. Но в этот раз подробно анализировал ситуацию. На уровне НАТО обсуждается то, что ресурсы стран североатлантического альянса не безграничны, и, по сути, поток оружия скоро иссякнет. Президент призвал не ударяться в крайности, а рассмотреть ситуацию критически. «Я думаю, что ресурсы западных стран и стран НАТО не находятся на грани исчерпания. Дело ведь в другом - дело в том, что на Украину поступают вооружения из бывших стран Варшавского договора в основном советского производства. Это действительно близко к исчерпанию: там практически мы все повыбивали, повыжгли. Но это не значит, что у западных стран, стран НАТО нет другой техники. Есть. Вопрос ведь не в этом, а вопрос в том, что на новые системы вооружений, в том числе натовского образца, не так просто и перейти: надо готовиться, надо обучать персонал, надо иметь запасы запасных частей, надо это обслуживать, ремонтировать», - заявил Путин. Вспомнили и инсинуации относительно состояния нашего оборонно-промышленного комплекса. Якобы российские ракеты вот-вот закончатся. Распространяют эти слухи преимущественно украинские СМИ. Вот только в отличии от Украины, в России последние десятилетия активно развивали промышленность, в том числе оборонную. И ресурсы крайне далеки от исчерпания. «Что касается наших возможностей и наших запасов, они тоже, мы же их тратим, это понятно. Я сейчас не буду называть цифры, сколько в день, скажем, мы снарядов тратим. Это большие цифры. Но разница между нами и теми, кто нам противостоит, заключается в том, что, скажем, украинский ВПК если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется. Собственной базы скоро не останется, а у нас она только растет», - заявил Путин. Поставленные изначально цели спецоперации остаются прежними. Говоря о ее темпах, верховный главнокомандующий отметил, что никто не заинтересован в том, чтобы ситуация в зоне боевых действий приобрела затяжной характер, но и торопиться, рискуя жизнью военных, цели нет. «Но наша-то цель не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот, закончить эту войну. Поэтому мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено и чем быстрее, тем лучше, конечно. Ну а что касается того, что и как происходит, я уже много раз говорил: интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям – "курочка по зернышку клюет"», - заявил Путин. В конечном счете все вооруженные конфликты заканчиваются путем переговоров. Вот только украинское руководство - по словам российского лидера - подвергло дипломатические методы разрешения жесткому остракизму. «Это руководство Украины само себе запретило вести переговоры. Это уже выглядит несколько необычно, странно даже, я бы сказал. Тем не менее, рано или поздно, конечно, любые стороны, находящиеся в состоянии конфликта, садятся и договариваются. Чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше. Мы-то от этого никогда не отказывались», - заявил Путин. Но несмотря на всю сложность нынешнего времени, закончился разговор на доброй ноте. В преддверии Нового года, журналисты уже по традиции задали вопрос о том, как же собирается отмечать праздник Владимир Путин. «Ничего здесь такого необычного нет. Постараюсь встретить этот Новый год в кругу близких, чтобы рядышком были близкие люди, посмотрю выступление Президента, поздравление», - заявил Путин. О встрече президента с авторами лучших молодежных проектов и предновогодней беседе с журналистами смотрите в выпуске программы «Главное с Ольгой Беловой» на телеканале «Звезда». Экспертное мнение и аналитика