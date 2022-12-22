Путин заявил, что молодежь попала под шквал информатак

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Молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в уязвимом положении. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Госсовета по в опросам реализации молодежной политики в современных условиях.

«В связи с известными событиями геополитического характера молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении. Это информационное противоборство, оно всегда имело место, но сейчас приобрело особо острый характер. Наша задача - дать молодым людям России прочную опору в виде достоверных знаний. И с этой целью, в том числе, разработать и внедрить в учебные процессы отдельный академический курс, посвященный истории и основам российской государственности», - сказал Владимир Путин.

Глава российского государства отметил, что сейчас особенно важны проекты с просветительской направленностью. Он добавил, что инструменты для этого в Российской Федерации имеются.

Кроме того, президент России на Госсовете заявил, что система поддержки молодежи должна быть выстроена по всей стране.

Ранее российский президент Владимир Путин пообещал мальчику из Запорожской области поездку в Крым. Ребенок мечтал побывать в Крыму и в доме Деда Мороза. Глава российского государства решил помочь в исполнении этих желаний.