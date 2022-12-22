Путин признался, что верит в Деда Мороза

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Президент России Владимир Путин посетил выставочную зону молодежных проектов Дома молодежи в Манеже. В ходе посещения он ответил на вопрос девочки, верит ли президент в Деда Мороза.

«Конечно... Все нормальные, приличные люди должны верить в Дедушку Мороза. Так что мы с тобой единомышленники», - сказал президент в эфире телеканала «Россия 1».

В прошлом году в ходе большой пресс-конференции Путин отреагировал на инцидент с петербуржцем, который подал в суд на Деда Мороза, потому что тот не «выполняет желания». Президент, будучи юристом по образованию, выразил желание стать адвокатом главного героя Нового года.