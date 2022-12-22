Путин признался, что верит в Деда Мороза
Президент посетил выставочную зону молодежных проектов Дома молодежи в Манеже.
© Фото: The Kremlin Moscow, РИА Новости
Президент России Владимир Путин посетил выставочную зону молодежных проектов Дома молодежи в Манеже. В ходе посещения он ответил на вопрос девочки, верит ли президент в Деда Мороза.
«Конечно... Все нормальные, приличные люди должны верить в Дедушку Мороза. Так что мы с тобой единомышленники», - сказал президент в эфире телеканала «Россия 1».
В прошлом году в ходе большой пресс-конференции Путин отреагировал на инцидент с петербуржцем, который подал в суд на Деда Мороза, потому что тот не «выполняет желания». Президент, будучи юристом по образованию, выразил желание стать адвокатом главного героя Нового года.