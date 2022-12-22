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Путин рассказал, что посмотрит «выступление президента» в кругу близких на Новый год

Анастасия Бобылева
19:38 22.12.2022
Он поделился планами с журналистами в ходе пресс-конференции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует отметить Новый год с близкими и посмотреть обращение президента. Он заявил об этом в ходе разговора с журналистами после заседания Государственного совета.

«Постараюсь встретить этот Новый год в кругу близких, чтобы рядышком были близкие люди, посмотрю выступление президента», - поделился он.

На пресс-подходе российский лидер обсудил с журналистами и экономику, и конфликт на Украине. Он рассказал, что скоро подпишет указ об ответных мерах на введенный потолок цен на нефть, а также ответил на вопрос об увеличении интенсивности боев в ходе СВО.

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