«Курочка по зернышку клюет»: Путин ответил на вопрос об увеличении интенсивности боев в ходе СВО

Высокая интенсивность боевых действий в ходе СВО может привести к неоправданным потерям. Об этом заявил президент, отвечая на вопрос корреспондента «Звезды» Константина Коковешникова.

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Повышение интенсивности боевых действий в ходе специальной военной операции может привести к неоправданным потерям. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента «Звезды» Константина Коковешникова.

«Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено - чем быстрее, тем лучше, конечно. Ну а что касается того, что и как происходит, - я уже много раз говорил, интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям. Курочка по зернышку клюет», - сказал Путин.

Президент России также напомнил, что все началось в 2014 году после государственного переворота, спровоцированного Соединенными Штатами.

«Наша цель - не раскручивать маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться», - объяснил президент России.

Также Путин заявил, что все связанное со специальной военной операцией на Украине является необходимой мерой. Военнослужащие, по словам президента, действуют достойно, добиваются того, что стране нужно.

Кроме того, российский лидер в ходе пресс-конференции после заседания Государственного совета отметил, что РФ чувствует себя уверенно, все цели будут достигнуты. При этом глава государства указал на многочисленные достижения России за последние годы.