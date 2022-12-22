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Владимир Путин о «Северных потоках»: кто заинтересован, тот и взорвал

Игнат Далакян
19:38 22.12.2022
Президент добавил, что у РФ один раз была возможность посмотреть на места взрывов, но расследования полноценного нет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Danish Defense Ministry XinHua Globallookpress
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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что тот, кто был заинтересован в снабжении Европы российским газом только через территорию Украины, тот и взорвал «Северный поток».

«Частные и физические лица самостоятельно, без поддержки госструктур совершить такие теракты не в состоянии. Как обычно говорят в таких случаях - смотри, кто заинтересован. Кто заинтересован в том, чтобы снабжение российским газом Европы было только через Украину, тот и взорвал. И никто не расследует», - сказал Путин на пресс-подходе после заседания Государственного совета.

Президент добавил, что у России один раз была возможность посмотреть на места взрывов, но расследования полноценного нет.

«Никто не ведет. Удивительно, но факт», - заключил президент России.

Напомним, ЧП с повреждением труб на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» произошло в конце сентября. Сейсмологи из Швеции сообщили о двух мощных подводных взрывах. В Североатлантическом альянсе и Европейском союзе произошедшее называют диверсией, не указывая на виновников напрямую, ведется расследование, в котором в том числе участвует российская компания «Газпром». В аналитической компании SpaceKnow сообщили о прохождении двух судов с выключенными датчиками рядом с местом происшествия незадолго до теракта. Президент России Владимир Путин заявил, что страны Европы умалчивают о диверсиях на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», несмотря на то что это противоречит их интересам.

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