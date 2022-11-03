Вучич заявил, что западные политики молчат о виновном в ЧП на «Северных потоках»

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В мире нет такого политика, который бы не знал, кто виновен в подрывах на «Северных потоках», однако правду все предпочитают умалчивать для того, чтобы не нанести ущерб своим странам. Такое заявление сделал сербский лидер Александр Вучич.

«Если завтра устроят саботаж и прервут поставки газа, будут делать вид, что не знают, кто его устроил. Хотя нет политика в мире, который не знает, кто устроил саботаж на Балтике, но все делаем вид и молчим, чтобы не навредить интересам своих стран, это лицемерие правит везде», - сказал он.

Напомним, что ЧП на «Северных потоках» произошло в конце сентября. Тогда сейсмологи заявили о двух мощных подводных взрывах в районе трубопроводов. Впоследствии президент России Владимир Путин назвал произошедшее актом международного терроризма.

Накануне в Nord Stream заявили, что на местах происшествия были обнаружены техногенные кратеры. Их глубина составляет от трех до пяти метров.