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В Nord Stream сообщили о техногенных кратерах на местах ЧП на «Северных потоках»

Анна Назайкина
16:25 02.11.2022
На данный момент компании удалось завершить первоначальный сбор данных на месте происшествия в экономической зоне Швеции.
В Nord Stream сообщили о техногенных кратерах на местах ЧП на «Северных потоках»
© Фото: anish Defense Ministry, XinHua, GlobalLookPress
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В Nord Stream заявили об обнаружении техногенных кратеров на местах ЧП на «Северных потоках». Заявление было опубликовано на сайте компании.

«По предварительным результатам осмотра места повреждения на морском дне обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от трех до пяти метров на расстоянии около 248 м друг от друга», - говорится в сообщении.

Было отмечено, что на данный момент Nord Stream удалось завершить первоначальный сбор данных на месте происшествия. Работы проводились в экономической зоне Швеции.

Кроме того, было добавлено, что участок, находящийся между образовавшимися кратерами, разрушен.

«Радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 м», - уточнили в компании.

Напомним, что накануне основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком написал на своей странице в Twitter, что бывший премьер Британии Лиз Трасс могла через минуту после взрывов на «Северных потоках» написать госсекретарю США Энтони Блинкену «Все сделано».

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