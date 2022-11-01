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Путин рассказал о подробностях расследования терактов на «Северных потоках»

Максим Крюков
00:08 01.11.2022
Результаты российскому президенту озвучил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Путин рассказал о подробностях расследования терактов на «Северных потоках»
© Фото: Danish Defence, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Российский президент Владимир Путин заявил, что страны Европы умалчивают о диверсиях на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», несмотря на то, что это противоречит их интересам.

«Мы еще знаем трагические события, связанные с подрывом газопроводов. И европейцы, как часто это бывает, рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо. Несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы», - сказал он.

Кроме того, глава государства рассказал об исследованиях «Газпромом» места взрыва на «Северном потоке». Результаты президенту озвучил глава корпорации Алексей Миллер. По его словам, специалисты нашли две воронки - три и пять метров глубиной. Взрывом вырвало трубу длиной сорок метров. Кусок трубы, который был вырван, изогнут на 90 градусов и отброшен в сторону - в сторону «Северного потока - 2», который также оказался поврежденным.

«Это очевидный теракт», - заключил российский лидер.

Ранее лидер ассоциации «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил членов Североатлантического альянса во взрывах веток газопровода «Северный поток». Он заявил, что «мы знаем, что это не Россия, и мы также знаем, что это организовала держава (или державы) НАТО. Правда скоро выяснится».

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