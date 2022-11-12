Два «темных корабля» прошли рядом с «Северным потоком» незадолго до теракта

Спутники зафиксировали два судна, проходившие рядом с газопроводом за несколько дней до аварии, они отключили датчики о местоположении.

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Рядом с «Северными потоками» незадолго до теракта проходили два подозрительных судна. К такому выводу пришли в аналитической компании SpaceKnow.

В компании провели мониторинг спутниковых данных за конец сентября. И обнаружили, что по Балтийскому морю за считанные дни до диверсии в нескольких милях от трубопроводов прошли два так называемых «темных корабля». Оба судна отключили датчики, передающие сигнал о местоположении. А значит никто не знал, где они находятся и что делают.

Как заявили в компании, полученную информацию они уже передали для расследования в НАТО.

Дополнительное расследование аварии на «Северных потоках» решила провести шведская служба безопасности. Ранее было установлено, что произошедшее скорее всего является саботажем, а не случайностью.