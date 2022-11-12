Два «темных корабля» прошли рядом с «Северным потоком» незадолго до теракта
Рядом с «Северными потоками» незадолго до теракта проходили два подозрительных судна. К такому выводу пришли в аналитической компании SpaceKnow.
В компании провели мониторинг спутниковых данных за конец сентября. И обнаружили, что по Балтийскому морю за считанные дни до диверсии в нескольких милях от трубопроводов прошли два так называемых «темных корабля». Оба судна отключили датчики, передающие сигнал о местоположении. А значит никто не знал, где они находятся и что делают.
Как заявили в компании, полученную информацию они уже передали для расследования в НАТО.
Дополнительное расследование аварии на «Северных потоках» решила провести шведская служба безопасности. Ранее было установлено, что произошедшее скорее всего является саботажем, а не случайностью.