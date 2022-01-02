«Женщина вернулась из Франции»: в Карелии выявили первый случай заражения «омикроном» в регионе

Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлен в Карелии. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По его словам, инфекцию медики обнаружили у женщины, которая накануне вернулась из Франции.

«"Омикрон" в Карелии. Первый случай выявлен у женщины, которая прибыла из Франции. Положительный результат на "омикрон" передан в Карелию сегодня из Санкт-Петербурга. Жалоб у пациентки нет, состояние удовлетворительное», - написал министр на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Охлопков при этом напомнил, что вакцина «Спутник V» продемонстрировала свою эффективность против омикрон-штамма COVID-19 и призвал жителей региона пройти иммунизацию против инфекции.

Штамм коронавируса «омикрон» был впервые выявлен в ноябре прошлого года в ЮАР. Медики отмечают его высокую заразность, но при этом низкую летальность в сравнении с другими вариантами COVID-19.

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Петр Чумаков предположил, что омикрон-штамм коронавируса могли создать искусственно для прекращения пандемии. По мнению ученого, в новом варианте инфекции собрали все мутации предыдущих штаммов SARS-CoV-2 и добавили «вставочку из трех аминокислот», которые не могли появиться естественным путем. В результате этого, считает Чумаков, удалось получить сильно ослабленный штамм, который не вызывает серьезных последствий.

Специалисты Национального института инфекционных заболеваний в ЮАР и ученые из Университета Претории, в свою очередь, сообщили, что «омикрон» имеет уровень смертности на 75% меньше, чем другие штаммы COVID-19.