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В Роспотребнадзоре оценили эффективность «Спутника V» против омикрон-штамма COVID-19

Светлана Иванова
15:28 30.12.2021
Основная часть населения страны привилась препаратом «Спутник V», после двух доз которого вырабатывается поствакцинальный иммунитет, достаточный для сдерживания «омикрона» в России, заявила Анна Попова.
В Роспотребнадзоре оценили эффективность «Спутника V» против омикрон-штамма COVID-19
© Фото: Официальный сайт мэра Москвы
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Поствакцинальный иммунитет к новому штамму коронавируса «омикрон» после двух доз препарата «Спутник V» является достаточным для сдерживания распространения мутировавшего в ЮАР COVID-19 по России. Соответствующее заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что к этим выводам независимо друг от друга пришли две российские научно-исследовательские организации.

«Поствакцинальный иммунитет после "Спутника V" абсолютно четко достаточен для того, чтобы сдерживать распространение и нового штамма "омикрон"», - сказала главный государственный санитарный врач РФ в интервью «России 24"».

Попова добавила, что основная часть населения прошла вакцинацию именно этим препаратом. Глава Роспотребнадзора сообщила о неизбежности распространения «омикрона» в России. При этом необходимо сделать так, чтобы это не отразилось критически на системе здравоохранения, убеждена главный государственный санитарный врач РФ. Поэтому прививки от COVID-19 в данном случае целесообразны, резюмировала Попова.

Штамм COVID-19 «омикрон» был выявлен в ЮАР в ноябре. Согласно выводам специалистов российско-африканской миссии по изучению мутировавшего вируса, время удвоения количества инфицированных составляет 3.18-3.61 дня.

В России, по последним данным, зарегистрировано 103 случая заражения новым штаммом коронавируса, тогда как в США и Великобритании он уже начал вытеснять «дельту». Количество инфицированных при этом превышает несколько тысяч человек в сутки.

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