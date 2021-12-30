Ученые раскрыли данные по смертности от «омикрона»

Штамм коронавируса имеет уровень смертности на 75% меньше по сравнению с предыдущими волнами COVID-19, передает The Telegraph, ссылаясь на данные сотрудников Национального института инфекционных заболеваний в ЮАР и ученых из Университета Претории.

Исследователи наблюдали за инфицированными данным штаммом, которые находились в городе Цване, провинция Гаутенг - она стала первым эпицентром вспышки новой мутации. В результате наблюдений было установлено, что от «омикрона» скончались 4,5% госпитализированных, тогда как при предыдущих волнах COVID-19 этот показатель составлял 21,3%.

«В городе Цване, первом глобальном эпицентре "омикрона", снизилась тяжесть заболевания, количество смертей и сроки пребывания в больнице», - приводит издание выводы ученых.

Напомним, что в конце ноября Россия приостановила авиасообщение с Южно-Африканской Республикой, где впервые был зарегистрирован случай заражения новым штаммом коронавируса. ВОЗ обозначила данную мутацию греческой буквой «омикрон».

Впоследствии заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Петр Чумаков предположил, что омикрон-штамм коронавируса могли создать искусственно для прекращения пандемии коронавируса.

По мнению ученого, в новом варианте штамма собрали все мутации предыдущих вариантов SARS-CoV-2 и добавили «вставочку из трех аминокислот», которые не могли появиться естественным путем. В результате этого, считает Чумаков, удалось получить сильно ослабленный штамм, который не вызывает серьезных последствий.