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Врач озвучил два необычных симптома «омикрона» у привитых

Анна Берестовая
02:03 25.12.2021
Британский эпидемиолог рассказал о симптомах «омикрона», появляющихся только у вакцинированных пациентов.
Врач озвучил два необычных симптома «омикрона» у привитых
© Фото: via www.imago-images.dewww.imago-images.de Globallookpress
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Новый штамм коронавируса «омикрон» при заражении может проявляться в видео необычных симптомов, наблюдающихся только у вакцинированных пациентов. Об этом рассказал Врач-эпидемиолог, профессор Королевского колледжа в Лондоне Тим Спектор.

Так, у некоторых привитых людей во время перенесения заболевания присутствовали тошнота и потеря аппетита. Некоторые пациенты столкнулись со рвотой. По словам специалиста, такие проявления являются нетипичными для коронавирусаной инфекции.

В целом же, как пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию в иностранной прессе, главными симптомами омикрон-штамма остаются слабость, кашель, заложенность в носу и насморк. При этом, высокая температура и потеря вкуса и обоняния не характерны для новой мутации вируса.

Ранее ученые Соединенных Штатов спрогнозировали дальнейшее распространение «омикрона» в мире. По их оценкам, в ближайшие три месяца может быть зафиксировано более трех миллиардов случаев заражения новым штаммом коронавируса.

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