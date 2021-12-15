Вирусолог предположил, что омикрон-штамм COVID-19 имеет искусственное происхождение

Омикрон-штамм COVID-19 мог быть создан искусственно для прекращения пандемии. Такое мнение высказал член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Петр Чумаков.

Так, ученый считает, что в новом варианте инфекции собрали все мутации предыдущих вариантов SARS-CoV-2, и добавили «вставочку из трех аминокислот», которые не могли появиться естественным путем. В результате этого, по мнению Чумакова, получился «суперослабленный штамм», не вызывающий серьезных последствий, способный при этом распространяться с гораздо большей скоростью, чем «дельта», а также «обходить вакцины».

«Он может достаточно много заражать людей, которые уже провакцинировались. Но болезнь у них протекает легко. Среди невакцинированных тоже нет уж очень тяжелых случаев. То есть такое впечатление, что это штамм, который очень быстро распространяется и легко переносится. Это очень хорошо», - объяснил ученый в эфире «Радио России».

Новый штамм коронавируса «омикрон» впервые выявили в Ботсване и ЮАР в ноябре. Эксперты считают, что заражаться этим вариантом инфекции могут в том числе переболевшие и вакцинированные. По последним данным, случаи заражения омикрон-штаммом зафиксированы как минимум в 70 государствах мира.