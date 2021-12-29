В Иркутской области правоохранители провели рейд по майнинговым фермам

В Иркутской области правоохранители провели рейд по так называемым майнинговым фермам. Специалисты проверили объекты вызывающие подозрение: основной критерий для проведения проверки - это возросшее потребление электроэнергии на объектах.

По словам министра жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолия Никитина, в текущем году в регионе был зафиксирован стремительный рост объемов потребления электроэнергии на розничном рынке. Чиновник считает, что это связано с тем, что местные жители стали значительно чаще заниматься так называемым майнингом. Вместе с тем Никитин подчеркнул, что это дает серьезную нагрузку на сети, из-за чего происходят веерные отключения электричества.

«В 2021 году мы фиксирует стремительный рост объемов потребления электроэнергии на розничном рынке по зоне крупнейшего гарантирующего поставщика в категории населения. Так, например, среднее потребление данной категории за последние четыре года составляло порядка 5,9 млрд КвТ/ч. А за последнее полугодие этого года потребление составило порядка 4,7 млрд КвТ/ч. Если пересчитать на полный год, это даст рост потребления на 159%... Сегодня этот рост потребления связан с городом Иркутском и близлежащими населенными пунктами. В прошлом году при экстремально низких температурах в домах, которые используют электроотопление, выросло электропотребление, и несмотря на модернизацию электробытовых сетей, у нас были веерные отключения. Сегодня появилась новая беда, которая увеличивает нагрузки на сети, и те сети, которые существуют в поселках, могут таких нагрузок не выдерживать... На эту ситуация влияет то, что близлежащий Китай запретил майнинг на своей территории, поэтому появились предложения размещать майнинговое оборудование у нас. Это оборудование размещают в домовладениях, квартирах, на балконах. Нас это беспокоит. Это и пожароопасность, и надежность обеспечения электричеством обычных граждан», - министр.

Ранее руководитель климатического направления Greenpeace в России Василий Яблоков в беседе со «Звездой» рассказал, что майнинг криптовалют оставляет за собой большой экологический след и способствует выбросу парниковых газов в атмосферу.