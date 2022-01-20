В Дагестане пресекли деятельность сети криптоферм с оборудованием на 500 млн рублей

В Республике Дагестан сотрудники УФСБ предотвратили деятельность сети криптоферм с оборудованием стоимостью в полмиллиарда рублей. В правоохранительном ведомстве отметили, что нелегальное функционирование сети представляет угрозу социально-экономической безопасности региона, провоцирует частые аварийные отключения электроснабжения населения, а также приводит к критическому повышению технологической нагрузки на электросетевое хозяйство Дагестана.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий обнаружено и изъято 4 343 единицы компьютерной техники стоимостью более 500 млн рублей. По оценке специалистов общий объем мощности незаконно потребленной электроэнергии составлял около восьми мегаватт в час», - говорится в сообщении пресс-службы УФСБ РФ по Республике Дагестан.

На данный момент филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» производится расчет суммы материального ущерба, нанесенного государственной компании.

Ранее в Иркутской области правоохранители провели рейд по так называемым майнинговым фермам. По словам министра жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолия Никитина, в текущем году в регионе был зафиксирован стремительный рост объемов потребления электроэнергии на розничном рынке.