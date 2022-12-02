В Минобороны России раскрыли потери врага в ходе освобождения Курдюмовки нашими войсками
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
|
В Минобороны России раскрыли потери врага в ходе освобождения Курдюмовки нашими войсками
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
13:33 В стране и мире
Кравцов: раздел про СВО включат в школьные учебники истории
13:33 Армия
В Минобороны России раскрыли потери врага в ходе освобождения Курдюмовки нашими войсками
12:39 В стране и мире
Сноуден принял присягу и получил российский паспорт
12:16 В стране и мире
На границе с Украиной белорусские силовики перехватили беспилотник
12:03 В стране и мире
Взрыв прогремел в черноморском порту на севере Турции
Популярное
Путин: все мои отношения с Японией через дзюдо идут
Обстрел во время интервью с бойцом ВС РФ в Новой Каховке попал на видео
Шойгу: за время частичной мобилизации обучено более 300 тысяч резервистов и добровольцев
Шойгу заявил, что ВС РФ тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии в ходе СВО
Корреспондент объяснил, почему Иосиф Сталин начинал наброски своих речей с буквы Z
Росархив: Великая Отечественная война началась на 45 минут раньше, чем считалось