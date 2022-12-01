В Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Курдюмовка в ДНР
Ранее в МО РФ сообщали об освобождении населенных пунктов Андреевка, Белогоровка и Перше Травня, также на территории Донецкой Народной Республики.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
В российском оборонном ведомстве заявили об освобождении от украинских боевиков населенного пункта Курдюмовка.
«В результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Курдюмовка Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении.
До этого в МО РФ сообщали об освобождении населенных пунктов Андреевка, Белогоровка и Перше Травня, также на территории ДНР.
Ранее корреспондент «Звезды» Владислав Кустов рассказал, как складывается обстановка в зоне спецоперации.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов