Армия В Минобороны России сообщили об освобождении населенного пункта Курдюмовка в ДНР Ранее в МО РФ сообщали об освобождении населенных пунктов Андреевка, Белогоровка и Перше Травня, также на территории Донецкой Народной Республики. © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: В российском оборонном ведомстве заявили об освобождении от украинских боевиков населенного пункта Курдюмовка. «В результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Курдюмовка Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении. До этого в МО РФ сообщали об освобождении населенных пунктов Андреевка, Белогоровка и Перше Травня, также на территории ДНР. Ранее корреспондент «Звезды» Владислав Кустов рассказал, как складывается обстановка в зоне спецоперации. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика